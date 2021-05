Lady Mesa de Postres desinvita a amiga a su boda por soltera, pero exige regalos

Ya es pan de todos los días el desfile de "lords" y "ladys" que se distinguen por sus finimos modales y por su excelente calidad de persona, sin embargo, las redes sociales nunca dejarán pasar a aquellas personas dignas de portar ese título. Tal es el caso de la más reciente "Lady Mesa de Postres" quien fue exhibida por una de sus amigas quien al estar soltera fue desinvitada por la lady, pero eso sí, le exigió la mesa de postres que se había comprometido a ponerle.

Dicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos y que, la mayoría de las veces, nos sobran muchos de ellos. Una usuaria de las plataformas virtuales lo acaba de comprobar.

Daniela Castro compartió la historia de cómo el no tener novio la hizo ser automáticamente desinvitada a la boda de una de sus amigas. A través de su cuenta de Facebook, Castro fue subiendo capturas de pantalla en donde expone las conversaciones que tuvo con una de sus "amistades" que está próxima a contraer nupcias, aunque no sabemos si eso se vaya a concretar después de que sus agarres se viralizaran.

En un principio, la "desinvitada" relata que la chica la había invitado a su boda, pero como no tenía "pareja" la novia decide que entonces no podía asistir al evento, no obstante lo que sí podría hacer el "regalo de bodas" que consistía en la mesa de postres o mesa candy.

Argumentando que la había colocado en una mesa donde había puras parejas, la mujer comprometida le propuso a Daniela que mejor solo le diera el obsequio de bodas y que luego ellas festejarían.

Sin embargo, Daniela no aceptó el ofrecimiento y por más que, hasta con insultos, su "amiga" le rogó que le pusiera la mesa alegando que ya se había gastado el dinero que habían ahorrado para ello, se mantuvo firme en su postura de no asistir.

Parecía que la historia de la "Lady Mesa de Postres" terminaba ahí, pero no. Tras que se viralizaran las capturas de pantalla de la conversación entre estas "buenas amigas" separadas por una mesa de postre y no tener una relación, Daniela Castro posteó una nueva actualización y sí, el drama siguió y siguió pasando a otros niveles.

Como una de las dos seguramente bloqueó a la otra en Facebook, el reclamo de la novia hacia Daniela continuó en Instagram en donde le echó en cara el haber publicado sus conversaciones privadas y, de paso, generarle problemas prematrimoniales con Gustavo, su prometido, al punto de que esté al parecer se "echó para atrás" con la boda.

La lady le informó a Daniela que su novio ya no se quería casar con ella a la vez que le enfatizaba que ella únicamente quería "ser buena amiga" desinvitándola a su boda por no tener novio.

Pero seguía y seguía el chisme, y la novia que y no se sabe si se va a poder casar o no o si su novio ya le habló o no, le siguió reclamando a su amiga soltera amenazándola con denunciarla por publicar sus conversaciones asegurando que se la "va a cargar la chingada", además de desearle que nunca se case por "perra y mal amiga".

Pero no conforme con todo, ya en última instancia la novia le pidió a Daniela que, como le había dado "fama" ya podía hacerse de dinero y pagarle la mesa de postres espetando que es lo mínimo que merece.