"Lady Mugrosa": Choca, insulta a policía y dice trabajar en Aeroméxico

CDMX.- Recientemente se hizo viral en redes sociales el video de una mujer en estado de ebriedad que ocasionó un accidente vial. No satisfecha con la situación, la apodada Lady mugrosa insultó a a testigos y policías presentes.

¿Por qué ese apodo?

Todo comenzó cuando autoridades acudieron tras el reporte de choque en calles de la Ciudad de México, al verse bajo presión para hacerse responsable de los daños causados, la mujer dijo ser “capitana de Aeroméxico” y repitió la frase "Yo no soy mugrosa".

Por otro lado, la persona afectada por el percance solo se mostraba con interés de no permanecer con el vehículo dañado. “A mi nada más págueme mis daños, lo demás no me interesa”.

Las palabras del sujeto parecieron retumbar en sus oídos y provocar aún más odio, ya que Lady Mugrosa insistió: “Pásame tu teléfono. Yo no soy mugrosa, güey. Yo no soy mugrosa. Yo te lo voy a pagar. Soy capitana de Aeroméxico. Porque no es lo mismo ser una mugrosa que ser capitana de Aeroméxico”.

No conforme con lo sucedido, la mujer emitió comentarios discriminatorios contra una agente de policía que se encontraba atendiendo el hecho con comentarios como “Chinga tu madre, gorda”.

La policía se portó con gran calma ante lo sucedido, y al contrario de lo que según comentarios muchos internautas hubiesen hecho, la agente se limitó a decirle: “Ya señora por favor”.

Grábenme, pinches mugrosas”, dijo la supuesta trabajadora de Aeroméxico.

Las redes sociales de inmediato hicieron eco de lo sucedido e hicieron viral el momento. La grabación alcanzó millones de reproducciones en apenas unas horas. El clip fue subido a internet por diferentes cuentas, todas ellas con buenos números. Nadie pudo resistirse a la gracia involuntaria de Lady mugrosa.



Sobre lo sucedio, Aeroméxico comunicó que Lady Mugrosa no trabaja para la compañia:

“Respecto del video de una señora que, en aparente estado de ebriedad, dice que es "capitana" de Aeroméxico, es totalmente falso”.