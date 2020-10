LadyGuácala discrimina a oaxaqueños: "Ni pa' criados los quiero" (VIDEO)

Oaxaca.- De nueva cuenta las redes sociales nos traen un momento que quedará guardado para la posteridad, un hecho tan lamentable que no pudo pasar desapercibido más allá de ser un video con duración de apenas ocho segundos.

En el corto material se puede ver por lo menos a tres mujeres que viajan a bordo de un automóvil, dos en la parte delantera y una atrás. La que conduce, también graba con su celular, es aquí justo cuando se da el desafortunado momento.

La fémina que lleva el volante externa: "Dice mi amiga que va a salir de aquí casada con un oaxaqueño", entonces, de inmediato responde la otra dama: "Guácala, no mam*s. Pero ni pa' criados los quiero".

Todo esto inició en redes sociales un pequeño debate sobre discriminación, clasismo y racismo en México; un país que vio sus primeros años con un porcentaje de población indígena bastante elevado.

A pesar de lo dicho, hay ciertas personas que lo consideraron como un simple comentario de broma, más allá de lo despectivo y discriminante que sonó hacia los residentes del bello estado del sur, Oaxaca.

También hubo personas que dieron su visto bueno a la declaración, mostrando que sea bueno para el futuro de México o no, el racismo es parte hasta cierto punto de la cultura nacional, o por lo menos en algunas regiones.

Por otro lado, otro sector de la opinión pública tomó las declaraciones como "ignorantes" sobre la riqueza cultural de Oaxaca, mostrándose notoriamente en contra de lo dicho por la mujer.

Hasta el momento no se sabe quiénes son las protagonistas del video viral, pero se especula que fueron a Oaxaca como turistas. Por su reacción pareciera que los atractivos de la entidad sureña no les convencieron del todo, o por lo menos no sus habitantes. La mujer fue bautizada por las redes sociales como #LadyGuácala.