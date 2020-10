Estados Unidos.- Una vez más Los Simpson se encuentran en la cima de las tendencias en redes sociales luego de que un usuario descubriera que una tienda en Estados Unidos estaba vendiendo aquel icónico vestido color rosa con detalles en negro que utilizó Marge Simpson en el capítulo "Lucha de clases en Springfield", perteneciente a la temporada 7 en el año de 1996. Increíble pero después de más de una década esta aventura sigue dando que hablar entre los internautas .

Todo comenzó cuando un joven compartió en su cuenta de Twitter una imagen del vestido mientras estaba a la venta en alguna tienda departamental estadounidense. El usuario agregó la fotografía junto a una descripción que provocó miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios. "El que tenga cultura de moda y alta costura entenderá la imagen", escribió. Desde luego la publicación se volvió viral en Internet.

Si te consideras una persona con "cultura de moda y alta costura", seguramente recordarás el origen de este peculiar vestido, si no lo recuerdas aquí te lo explicaremos. Resulta que Marge compró esta pieza de marca Chanel por la cantidad de 90 dólares en un pueblo llamado Villa Chica. Lo que nunca imaginó es que al vestirse de esta manera comenzarían a presentarse oportunidades que nunca imaginó como convivir con la alta sociedad de Springfield, fue aquí cuando la aventura empezó.

Marge lo estaba disfrutando más que nunca hasta que la presión de utilizar siempre el mismo vestido la llevó a realizarle algunas modificaciones hasta que un día tiene un accidente con la máquina de coser y lo destruye por completo. No obstante, eso no es lo peor, sino que al perder la cordura opta por comprar otra prenda bastante costosa con el único fin de no perder la aceptación que antes había ganado.

Lanzan a la venta vestido de Marge Simpson que se volvió viral/ Captura

Posteriormente, mientras se dirigía a una importante fiesta, reacciona y se da cuenta del problema que estaba enfrentado así que prefiere no acudir al festejo, regresar el vestido y sobre todo volver a su vida.

La perturbadora historia del vestido de Marge Simpson en la vida real

Por si fuera poco, luego de una lección de vida que nos dios Marge Simpson sobre la aceptación en la sociedad, resulta que el vestido Chanel tiene una perturbadora historia en la vida real. La prenda hace referencia a uno usado por Jacqueline Kennedy el día que asesinaron a John F. Kennedy en noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Por otra parte pero no precisamente algo negativo, algunos usuarios consideran que el capitulo tiene una ligera connotación feminista, ya que fue escrito por Jennifer Crittenden y dirigido por Susie Dietter, convirtiéndose este en el primero en que dos mujeres se desempeñaban en estos dos roles de la famosa serie de Los Simpson.

Personaje de Marge Simpson

Algo que poco saben sobre Marge Simpson es que su verdadero nombre es Marjorie Bouvier, y es que se ha mencionado muy poco durante la serie. Este personaje es considerado uno de los más importantes ya que es la esposa de Homero Simpson, y madre de Lisa, Bart y Maggie. Regularmente la vemos como una tradicional ama de casa, sin embargo, en ocasiones de deja llevar por las aventuras de su alocado esposo, además que resulta ser demasiado apasionada en algunas cosas hasta perder el control de si misma. Aun así, podría decirse que junto con Lisa, son las que mantienen un poco el orden en el hogar.