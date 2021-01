Las canciones más famosas de TikTok

TikTok se ha vuelto una de las plataformas más entretenidas de los últimos tiempos, pues en cuestión de minutos puedes ver una gran variedad de videos cortos y divertidos, mientras algunos se unen a retos virales, otros realizan tags y algunos utilizan las mejores canciones de fondo para sus videos, por lo que varios temas se han viralizado en la aplicación.

Seguramente has tenido la oportunidad de ver diferentes videos con música de fondo, que en tan sólo 15 segundos te atrapan y te dejan con ganas de más. La mayoría de los temas utilizan el coro o la salida instrumental, por lo que hemos hecho una selección de canciones que seguramente te gustan y son las más famosas de TikTok.

Algunos de estos temas incluyen importantes nombres de la industria musical, tales como The Weeknd, Dua Lipa, P!nk, Lady Gaga, Ed Sheeran y Doja Cat, mientras que también resuenan nombres no tan reconocidos, pero que logran gran popularidad gracias a volverse virales en la aplicación como Katie Sky y Tones and I.

Las canciones más famosas de Tik Tok

Oh no - Kreepa

Mi Pan Su Su Sum - Den BB

Dance monkey - Tones and I

Memories - Marron 5

Don't start now - Dua Lipa

Bad boy - Marwa Loud

Where is the love? - The Black Eyed Peas

Without me - Halsey

Rain on me - Lady Gaga feat. Ariana Grande

Dusk till dawn - Zayn

Bichota - Karol G

Home - Edith Whiskers

Reloj - Rauw Alejandro feat. Anuel AA

Girl Like Me - Shakira feat. The Black Eyed Peas

Vida de rico - Camilo

¿Qué es TikTok?

TikTok es una aplicación para iOS y Android para poder crear y compartir videos cortos. La aplicación les permite a sus usuarios crear videos desde 3 a 15 segundos y largos desde 30 a 60 segundos. Propiedad de ByteDance, se lanzó en Douyin, China, en septiembre de 2016 y llegó a mercado estadounidense un año más tarde.

Desde su lanzamiento se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en la actualidad, con más de 1.200 millones de usuarios únicos registrados al primer mes de este año 2021. Cada uno de los retos, tags, filtros, temas que se dan a conocer en la aplicación la ha hecho muy única, pues de inmediato logran volverse virales.

TikTok les permite a sus usuarios explotar su creatividad al máximo en cortos videos en los que se puede utilizar música de fondo o audios originales, acelerar, reducir o editar con un filtro para crear contenido entretenido al que otros usuarios pueden reaccionar, compartirlo o crear dúos.

La aplicación emplea inteligencia artificial para analizar los intereses y preferencias de sus usuarios, esto con la intención de mostrar contenido personalizado para cada uno, de esta manera, las publicaciones pueden ver en la sección de "Para ti" a otras personas que están realizando retos, bailes o tocando temas de interés propio.