Le damos la bienvenida al 2020 con los mejores memes de Año Nuevo

México.- ¿El calzón rojo no te funcionó y no recibiste la llamada o mensaje esperado de tu crush? no te preocupes, aquí te presentamos los mejores memes para superar la noche amarga y darle la bienvenida al 2020, ya que su servidor tampoco le funcionó y le tocó trabajar en Año Nuevo.

Por si perdiste la pelea con tus tíos por los terrenos de la abuela o sigues en cama con algo de cruda, te traigo algunos memes que usuarios compartieron a través de Twitter.

El 2020 es el inicio de una nueva década, otra oportunidad para intentar y aprender cosas nuevas, a muchos no nos trató de manera amable el 2019, algunas personas la pasaron peor que otras, tal vez ya no nos acompañen algunos familiares o familiares pero una forma de honrar su memoria es vivir de forma plena.

Espero de corazón, querido lector, que tal vez algunos de estos memes te hayan alegrado o hecho sonreír, también te deseamos por parte de todo el equipo de EL DEBATE un prospero 2020 donde puedas lograr tus metas y te mandamos un cálido abrazo desde donde estés, ya que algunos no pudieron reunirse con sus familiares o amigos.

Todos en Año Nuevo / Yo pic.twitter.com/fOAemEPkaP — Luisito JapiNiu Yir (@LUISlTOREY) December 31, 2019

Hoy termina 2019 / comienza un año nuevo pic.twitter.com/Gs6yDVy89x — Drug.tor Gerardo (@gerrylozz) January 1, 2020

Estrenando ropa en año nuevo // Borracho y Amanecido el 1ero de enero pic.twitter.com/cbe4MzEKRK — ☠El Primo Bigoton☠ (@ElPrimoBigoton) January 1, 2020

Año Nuevo descripción gráfica: pic.twitter.com/A5UJ2Kpdgx — Viejo Paulino (@ElTioDelNorte) January 1, 2020

Yo después de las comilonas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. pic.twitter.com/PocarNADsP — Cuñado Renacentista (@cunado_rnctista) January 1, 2020

Mensaje de año nuevo de @lopezobrador_. pic.twitter.com/yRCudwlcBR — Sergio Negrete Cárdenas (@econokafka) January 1, 2020

Cuando ya pasó Navidad y Año Nuevo : pic.twitter.com/jjghwZucnL — K Creisi ✨ (@KCreisi) January 1, 2020

*la tierra da una vuelta completa al sol*



La humanidad: La tierra: pic.twitter.com/dUnZCWGieT — wyzy ⛈ ��️ (@wwwzzzzyyy) January 1, 2020

A barrer las malas vibras / Foto: Vía WhatsApp

Ahora el SAT quiere que reportes todos tus gastos / Foto: Especial