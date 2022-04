¿Le gustas o no le gustas? Descúbrelo con la fómula matemática de Chacho

Un joven ingeniero causó tanto furor en redes sociales, que al momento ha logrado reunir más de 100 mil visualizaciones a su video, donde explica muy claramente sobre la fórmula matemática para saber si le gustas a alguien.

El nombre del joven, es Chacho, originario de Guatemala, quien aprovechó sus redes sociales para compartir la fórmula matemática para saber si le gustas o no le gustas a tu cruhs.

El usuario en TikTok @aprende_con_Chacho compartió el video “¿Le gustas o no le gustas?, ¡Aplicando las matemáticas! y explicó claramente la fórmula matemática que debe usarse si quieres saber si la otra persona siente lo mismo por ti.

Para resolver el problema que tienen tantos jóvenes y dar un consejo a sus padres de cómo podrían ayudarlos cuando tengan este dilema, Chacho aplicó la regla de tres con una curiosa fórmula-ecuación y así por establecer la compatibilidad de parejas.

“En este video vamos a descubrir con matemáticas, si le gustas o no le gustas a tu persona especial, si te busca, le gustas, si no te busca, qué?”, dice al inicio Chacho

Luego empieza a realizar la “ecuación”, para concluir que “con esto estamos indicando, estimados amigos, que si no te busca, definitivamente, no le gustas", dice el ingeniero. "Y recuerda que no lo digo yo, lo dicen las matemáticas”, finalizó.

El video tuvo gran repercusión y los usuarios de redes sociales comenzaron a dejar comentarios con sus opiniones al respecto.

“Es bueno reírse de vez en cuando. El video no tiene nada que ver con las matemáticas. Es un chiste algo original en mi opinión con el objetivo de entretener, solo eso”, indicó una persona.

“Jaja, la matemática es cruel, descubre la verdad”, “Ya sabía todo, desde el principio, pero le puse atención”, “No le encuentro fallas en tu lógica y menos en Mate”, “Esta era la señal que necesitaba” y “No podemos cambiar los factores en intentar nuevamente”, algunos comentarios más.