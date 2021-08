¡Le llueven críticas!, Atacan a "El Perro" Bermúdez por apoyar a AMLO

México.- Lo que parecía ser solo un post en redes sociales publicando su opinión sobre un tema político, termino en duras críticas hacia el comentarista de Televisa Enrique "El Perro" Bermúdez de la Serna.

El experto en futbol que dio voz en español a varias versiones del videojuego FIFA de AE Sports se pronunció sobre una de las recientes medidas anunciadas por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"El Perro" Bermúdez afirmó que el "Tianguis del Bienestar" es una muy buena determinación por pare del mandatario mexicano, expresión que le costó una lluvia de ataques en su cuenta oficial de Twitter.

"Una gran medida tomada por el Gobierno de López Obrador, el repartir la mercancía confiscada, entre los pueblos más pobres", escribió Enrique Bermúdez de la Serna.

Aproximadamente treinta minutos después de que comenzaron las críticas, "El Perro" respondió a los internautas que no coinciden con sus ideas políticas con el siguiente mensaje en redes sociales:

"Me están tirando con todo, no suelo hablar de política, pero esta medida me gusta, desde siempre me he inclinado por ayudar a los más necesitados!!".