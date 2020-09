Llega la concha choriqueso y genera polémica en redes, ¿qué te parece?

San Luis Potosi.- Un nuevo lanzamiento del restaurante "Sra. Concha" se ha vuelto viral en Internet, pues se trata nada más y nada menos que de una concha choriqueso, ¡sí!, así como lo lees, un pan dulce combinado con un embutido de carne de cerdo; como era de esperarse este platillo ha generado un debate bastante intenso entre los internautas.

Algunos confesaron que mueren por probar esta "delicia", mientras que otro grupo de usuarios asegura que es una mezcla que simplemente no debe existir.

Una parte de mí dice guácala, pero la otra dice tenemos que probarla". "¡Por eso aparecen nuevas enfermedades!, pero la vida es de riesgos". "Eso ya es exagerado, ya a lo mucho, se le puede poner mantequilla o chocolate liquido, pero eso de chorizo con queso". "Wey dejen de experimentar, hay coronavirus", son algunos de los divertidos comentarios que se pueden leer.

"Los potosinos jugando a se dioses"/ Captura

Cabe señalar que entre los comentarios predominan los gustos culposos, es decir, la mayoría se ha mostrado interesado en probar el platillo a pesar de que les resulte desagradable a simple vista. "Yo sí le andaba entrando y con un chesco pa' acompañar", dijo un joven.

¿Qué mas quieres 2002? / Captura

Para chuparse los dedos, NETA, si no han probado nuestra Concha de Choriqueso... ¡No han probado la gloria!", dijo el restaurante Sra. Concha en sus redes.

¡Es real!/ Captura

Por su parte el restaurante mexicano exhortó a los usuarios a probar esta peculiar innovación pues asegura que se trata de una delicia.

Si hay algo que no podemos negar es que la concha choriqueso se ha convertido todo un éxito en Internet, pues desde su lanzamiento no hay otra cosa en Twitter, Instagram o Facebook, que no sea este supuesto manjar.