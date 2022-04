"Llegarás a tu destino sana y salva”: La frase tranquilizadora de un chofer al mostrarle el rostro a pasajera

"Gente: Yo puse este estado en mi experiencia, no porque me pasó esto ayer voy a confiar ciegamente, debemos de seguir cuidándonos, la situación está difícil, tomen muchas precauciones, nos queremos vivas y seguras . #NiUnaMenos", recalcó Jazmín Castillo tras compartir su experiencia.

Sin embargo, en un comentario en su propia publicación, la joven aclaró que no por haber vivido esa experiencia confiará ciegamente en las personas, sino que es importante nunca dejar de cuidarse ni bajar la guardia, por lo que pidió a las mujeres tomar siempre sus precauciones.

La publicación de Jazmín no tardó en volverse viral en la red social, alcanzando más de 71 mil reacciones y siendo compartida más de 39 mil veces, con cientos de comentarios de usuarias deseando que más conductores fueran como él para infundir seguridad durante los viajes.

"Sentí tan bonito, porque cada vez que tomo un DiDi o camino sola a casa tengo en mi pensamiento a mi hijo y que a pesar de que tenemos que trabajar, HOY me sentí segura al viajar , espero que así como yo, todas tengamos ese sentimiento y que ya no falte ninguna", escribió la joven.

Jazmín deseó que esa sensación de seguridad puedan sentirla todas las mujeres al tomar un viaje, pues el temor a no volver a casa es algo muy presente en la realidad de las mexicanas, sobre todo en un país en el que las desapariciones de mujeres son algo tristemente cotidiano.

Raúl Durán Periodista

