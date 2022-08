"Llora en la noche", su ex robó a su hijo, lo drogó y lo devolvió enfermo mentalmente (VIDEO)

"Me pide jugo, me pide un pedacito de carne pero no tengo. Yo me aguanto todo, como tortilla con chile, ¿pero él?", fueron algunas de las palabras que una madre de familia dijo sobre su hijo. El inicio de una triste historia con trastornos mentales, carencias alimentarias y un padre irresponsable.

Fue el creador de contenido Jaime Toral, en su canal de Youtube 'tantoyuca toral', quien publicó la historia de Doña Bertha y su hijo Said después de llevarles "apoyo" y decirles que pretende apoyar a joven con el pago de una clínica de rehabilitación. Si no entiendes por qué esto último, continúa leyendo.

Esta conmovedora historia comenzó con el chico yendo a vivir con su padre por la fuerza desde muy pequeño. Quedó completamente incomunicado con su madre, misma que lo trajo al mundo con problemas de adicción atribuidos al hombre.

Said vivió con su progenitor hasta que este notó sus trastornos mentales, fue entonces que lo devolvió a su mamá y desapareció para no volver jamás a hacerse cargo de él, ni como figura a seguir ni económicamente.

Al ser entrevistada por Jaime Toral, la mujer explicó que su hijo "llora en la noche y se pega. Por eso vinieron a dejarlo(...)luego el papá se fue, me abandonó. Nombre, él anda de borracho, fuma. Mi nueva pareja amasa, a veces se vende y aveces no hay venta".

Tras una breve charla con la fémina, el adolescente se acercó al lugar y protagonizó una de las escenas más conmovedoras del video: comenzó a pedir comida con la expresión "papa, papa" mientras se llevaba la mano a la boca.

El joven insiste en marcharse, tiene la intención de buscar a su padre para que le dé drogas y superar una ansiedad relacionada con síndrome de abstinencia.

A continuación puedes ver el video completo: