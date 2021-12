"Lloré de coraje", Confiesa Markitos Toys que lo 'estafaron' con casi 2 mdp

Culiacán.- La noche de este domingo 5 de diciembre el youtuber Markitos Toys confesó que llegó al llanto porque su socio en la producción y venta de gorras, Jc_Hats en redes sociales, quedó debiéndole 85 mil dólares de su última colaboración titulada "sumar restar".

Fue en el video "POR ESTO NO AGO COLABORACIONES", publicado en su canal de Youtube "Markitos Toys", que el nacido en Culiacán, Sinaloa, explicó sobre la enorme cifra que le adeudan a más de dos meses desde de que salió el producto al mercado.

El también empresario detalló que el pasado 16 de septiembre iniciaron las ventas de la gorra, y que en poco más de dos semanas se agotaron. Desde entonces solo ha recibido una parte del dinero previamente acordado con Jc_Hats, correspondiente solo a las ventas en México.

"De lo vendido en Estados Unidos no he recibido ni un solo peso, ¿por qué? No sé. En USA son aproximadamente 85 mil dólares(...)¿dónde están? No sé", expresó.

Markitos Toys afirmó que su equipo se ha contactado con su ahora exsocio, pero solo le han dado largas.

"Yo para él no soy una prioridad. Cómo es posible que la gorra se vendió en 15 días o menos, y a partir de ese día han pasado dos meses y no me liquida el dinero", dijo el culichi.

En el video aseguró que se siente molesto e inconforme por la actitud del empresario. Abundó que el viernes 3 de diciembre se había establecido como límite para saldar la deuda, pero "le salieron" con la noticia de que le descontarán 25 mil dólares (500 mil pesos) por impuestos en USA.

Esto podría parecer normal en acuerdos comerciales, pero el trato original no involucraba pago ante el sistema tributario estadounidense de Markitos Toys, ya que la empresa y el responsable de ella es el ahora deudor.

"Yo le dije que si me va a dar un dinero, y me lo va a dar incompleto, mejor no me lo de. Yo le hablé molesto, enojado, y le dije quédate con ese dinero. No me interesa. Es una injusticia", confesó el youtuber.

El querido influencer destacó que los problemas con su exsocio no son nuevos, pues "las cosas no andan bien" desde que recién salió la gorra "sumar restar".

Markitos Toys se dijo triste porque no pudo cumplir su objetivo de iniciar a construir los consultorios médicos gratuitos durante este mes de diciembre, pues con el pago de la colaboración con Jc_Hats tenía contemplado saldar el adeudo del terreno.