¿Lo conoces? Él es Khabane Lame, el Tiktoker de la mirada expresiva

Su carrera en redes sociales, como la de muchos, despegó con la llegada de la pandemia del Covid-19; Khabane Lame inicia su historia como TikToker al perder su trabajo en una fábrica cerca de Turín, Italia al inicio del confinamiento, ahora es el hombre más popular de la plataforma con 114 millones 300 mil seguidores.

Tras su despido, Khabane pasó días encerrado en la casa de sus padres en Chivasso junto a sus hermanos buscando otros trabajos, hasta que un día comenzó a jugar con la app publicando videos como muchos otros usuarios, bailando, jugando videojuegos o haciendo acrobacias cómicas, hasta un día la famosa expresión llegó.

Actualmente, Lame es la segunda persona más popular de Tik Tok apenas por detrás de la bailarina Charli D'Amelio, una adolescente de California que publica vídeos divertidos, a menudo con su hermana mayor Dixie; sin embargo él ha afirmado que no está interesado en eso.

"No me importa si soy el primero, el segundo o el cuarto más popular en TikTok. Comencé a hacer videos porque quería hacer reír a la gente en ese período de cuarentena", aseguró. "Y sigo haciendo videos con los mismos ideales. Estoy feliz por mis logros, pero esas no son mis cosas principales".

Lame tiene 21 años y reveló que la popular expresión del encogimiento de hombros acompañado de una mirada de exasperación, surgió ante la necesidad de comunicarse con la mayor cantidad de personas posibles “y la mejor manera era no hablar”.

La mayoría de sus clips se tratan de una sátira a los vídeos de trucos demasiado complicados, a los que responde con una manera simplificada y lógica de hacer la misma tarea.

Sus reacciones son una muestra clara del término de internet SMH o Shaking my head, en español “sacudir la cabeza”, que se refiere un gesto de desaprobación; luego extiende los brazos con las palmas de las manos hacia arriba y a veces niega con la cabeza.

"Tal vez porque mis expresiones faciales son divertidas y hacen reír a la gente, esta simplicidad hace reír a la gente y me encanta", dijo Lame.

Christina Ferraz, especialista en marketing afirmó que Khabane es la muestra clara de que la comunicación no verbal ayuda a trascender barreras de idiomas y establecer conexiones entre culturas.

"No es necesario hablar para ser visto o entendido. Su exasperación es identificable y los sentimientos son universales", dijo.

Khabane Lame envía el mensaje de que la vida no tiene por qué ser complicada, por lo que él se encarga de simplificarlas con esas divertidas reacciones que lo han hecho convertirse en una estrella de redes sociales y demasiado popular entre los memes.

"La falta de comunicación verbal permite que la audiencia se concentre solo en sus acciones, y no se puede aplicar ningún otro significado que no sea lo que está haciendo o expresando literalmente. Sus vídeos revelan con qué frecuencia hacemos la vida más difícil o complicada de lo necesario. Creo que la mayoría de la gente prefiere simplificar las cosas" mencionó la mercadóloga.

Khabane es uno de los creadores de contenido que crece más rápido en Tik Tok, con un promedio de casi 200 mil seguidores más al día, hasta el momento tiene 1.7 billones de me gusta en la plataforma, fama internacional y contratos con empresas importantes.

Sin embargo, Lame creció en viviendas públicas al mudarse a Italia cuando tenía un año, de esta manera sus padres buscaban cuidarlo del racismo, ya que al convivir con personas de todas las etnias se protegían entre ellos.

Al ser nacido en Senegal y aun no tener la ciudadanía italiana, le es complicado viajar a eventos en Estados Unidos y otros países con su pasaporte senegalés, después de todo su popularidad le ha abierto las puertas en la empresa de comida italiana Barilla, Netflix, una plataforma india de deportes de fantasía Dream11 y otras que no puede revelar por el momento.

Lame afirmó que sus padres se encuentran orgullosos de todo lo que ha logrado en dieciocho meses, aunque no reveló el dinero que gana por sus vídeos.

"Fue inesperado (para ellos) como para el resto del mundo. Así que entraron en razón (de que yo era famoso) bastante tarde, y yo también. No te das cuenta de lo que te está pasando", comentó.

Leer más: Captan a enorme cocodrilo devorando a otro más pequeño en segundos. VIDEO

Actualmente, Lame vive en Milán con su agente y espera lograr cumplir su sueño de la infancia de trabajar con Will Smith, su ídolo, en un proyecto.