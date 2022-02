¡Lo descubren! Estudiante se implanta dispositivo bluetooth en el oído para hacer trampa en su examen final

El Comité de Examen de la Universidad de la India ha iniciado una investigación sobre el tema y los dispositivos, los cuales serán examinados y se determinará si el caso amerita intervención policiaca o no.

Aunque no fue el único que intentó hacer trampa durante el examen final , también otro estudiante quiso hacer de las suyas con un pequeño dispositivo alimentado por una tarjeta SIM y un microdispositivo bluetooth para intentar pasar su examen, pero éste no se lo insertó quirúrgicamente como su compañero.

Según informó el decano Sanjay Dixit, de la escuela Mahatma Ganshi Memorial Medical College, de la India, el joven fue atrapado utilizando un dispositivo bluetooth en la oreja para obtener las respuestas correctas de su examen , sin embargo, la estrategia no salió como esperaba.

India.- Un estudiante de medicina sorprendió al mundo entero a revelar que se implantó un dispositivo bluetooth en el oído para hacer trampa durante su examen final de la carrera de medicina. El joven de la India, tras 10 años intentando pasar su examen, atravesó por una última oportunidad y no quiso fallar.

Gilberto Coronel Periodista Web

