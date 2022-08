Lo último entre la chaviza: pagó 600 pesos por cita con un travesti (VIDEO)

En redes sociales se vuelve viral el momento donde un chico pagó casi 600 pesos para poder ganársela durante una subasta donde alquilan una novia por un día, sin esperar la gran sorpresa que la chica le daría el día siguiente.

A la cita, la chica llegó 3 horas tardes, pero valía la pena, pues se veía muy tierna, con autentico estilo coreano, con calcetas largas, cabello suelto con dos colitas, chaqueta y vestido negro.

En muchacho que grababa el video le preguntó el nombre a la chica, esta respondió “Mathias”, a lo que los usuarios de TikTok comentaron que su voz delataba que era hombre.

El video transcurrió, el joven no solo pagó los 600 pesos para alquilar a la chica, pagó para realizar diferentes actividades al largo del día para que se llevara el recuerdo de momentos inigualables.

En un inicio fueron a comer ramen, ella se veía tierna al darle de comer en la boca comida al chico que estaba grabando, luego entraron a una sala de juegos, pasaron momentos divertidos e inclusos competitivos, pues al estar jugando en una maquina donde los personajes peleaban karate, se aventaban bolas de fuego y volaban, lo hicieron por varias rondas, ya que ni uno de los dos quería perder.

Posteriormente fueron a jugar a la típica maquina donde se sacan peluches, pero al no poder ganar ni uno, se fue a otra maquina a probar su suerte, por lo que le pidió más fichas para poder seguir jugando, pero no, no pudo obtener ni un peluche.

Posteriormente se fueron a caminar, entraron a una exposición de arte, en donde se veía ropa artesana y videos a los cuales ella le ponía mucha atención.

Cuando terminó de ver la exposición de obras, la chica dijo que iría al baño, lo que le sorprendió es que entró al de hombres, sin embargo, no le preguntó si se había confundido.

Al salir, siguieron caminando por las calles de la ciudad, llegaron por un helado, al llegar la noche se pusieron a jugar ajedrez en una mesita, al final le dijo que le tenía una sorpresa, y de fondo se veía un establecimiento de hotel.

Sin embargo, los usuarios se empezaron a reír pues el chico también se llevaría una gran sorpresa, pues en realidad no era una chica con la que salió, si no un travesti.



Te recomendamos leer:

La chica que desde que llegó dijo llamarse “Mathias”, en su cuenta de TikTok realiza cosplay, y sus videos tienen miles de visualizaciones.