¡Lomito travieso! Perro se come la tarea de los alumnos de su dueño

Sin duda alguna la excusa que ya se ha vuelto más que nada un chiste entre alumnos "profesor, mi perro se comió mi tarea", nunca ha sido validada por los maestros, ¿pero qué pasa cuando el lomito del docente es el que se come las tareas de los estudiantes de su dueño?

Excusas para no entregar las tareas hay tantas como alumnos hay en el mundo, no obstante, lo que sí resulta inusual es cuando el que no puede devolver estos documentos es el profesor, y ni más ni menos, porque su can "devoró" los textos de los escolares.

En las redes sociales se volvió viral la historia de un maestro que, por culpa de una inocente travesura de su perrito, tendrá que darles a sus alumnos una buena excusa para no entregarles sus tareas.

Un docente compartió una foto de su lomito después de que este destrozara e ingiriera parte de las labores escolares de los estudiantes de su dueño. Como era de esperarse, el caso se hizo popular en muy poco tiempo.

"Cuando eres maestro y tu perro se come la tarea de todos", escribió un usuario en la red social Reddit.

En la publicación posteada por el internauta se adjuntó una fotografía de un adorable lomito de la raza Malamute de Alaska, el cual aparece con su carita inocente al lado de un destrozo de hojas.

Como era de esperarse, ante la icónica travesura que dejó atrás la ficción para volverse una realidad, no fueron pocos los usuarios de la plataforma virtual que externaron algunos de sus mejores chistes en los comentarios.

"La verdadera pregunta es… ¿los niños te creen o piensan que estás poniendo una excusa porque olvidaste calificar su tarea?", es uno de los comentarios que un internauta dejó al presenciar que los papeles se habían invertido.

Pese a lo viral que se hizo la publicación, hasta el momento se desconoce más al respecto del caso, pues no se sabe si las tareas escolares ya estaban evaluadas o si el maestro les confesó a sus alumnos lo que en verdad había pasado con sus deberes académicos.