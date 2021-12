¡Los ángeles si existen! Heroico momento en que una oficial salva a bebé de ahogarse en el aeropuerto de Nueva Jersey. Video

Nueva Jersey.- Al ver que un bebé de dos meses de nacido, estaba tendiendo dificultades para respirar y su madre estaba demasiado nerviosa para ayudarlo, una oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), no dudó en salvarle la vida.

El agonizante momento que pudo terminar en tragedia, sucedió en el aeropuerto internacional de Libertad de Newark, en Nueva Jersey, cuando Cecilia Morales, escuchó a la gente gritar pidiendo ayuda, supo que si no actuaba con rapidez, el resultado sería desalentador.

El heroico momento fue captado en en video y se viralizó en redes sociales. Morales, notó el incidente y a toda prisa saltó la línea transportadora para salvar al pequeño.

Leer más: Aerolíneas cancelan vuelos por rápida expansión de la variante ómicron del covid-19

Un gran susto

Una joven madre recogió a su hijo de dos meses del asiento del portaequipajes para llevarlo a través del control de seguridad en un aeropuerto, pero cuando la madre lo levantó, vio que el niño no respiraba. Inmediatamente buscó la ayuda de sus compañeros de viaje y gritó pidiendo ayuda cuando se dio cuenta de que sus intentos de despertar a su hijo no tuvieron éxito.

Morales, un técnico en emergencias médicas (EMT) capacitado con 10 años de experiencia sirviendo en varios pueblos del norte de Nueva Jersey, le gritó instrucciones a la madre “pero estaba tan nerviosa y sabía que si no llegaba allí, no era ' va a ser un buen resultado. Salté sobre los rodillos de la cinta transportadora del puesto de control y ella me dio al bebé. Le realicé la maniobra infantil de Heimlich".

Sostuvo al bebé con cuidado para mantener abiertas las vías respiratorias. Luego lo colocó boca abajo sobre su brazo y le dio una palmada en la espalda. Ninguna respuesta. Lo intentó de nuevo, y la segunda vez él comenzó a respirar de nuevo.

“La madre estaba demasiado nerviosa y en estado de shock para sostener a su hijo, así que llevé al bebé a través del detector de metales” y esperé a que llegara el EMT pediátrico para darle algo de oxígeno al bebé poco tiempo después.

Morales, una residente de Newark que se unió a la TSA a fines de octubre, realizó anteriormente el Heimlich en adultos y niños como EMT, pero esta fue la primera vez que realizó la técnica que salvó la vida de un bebé.

“Dos meses en el trabajo y ella es literalmente una salvavidas”, dijo Thomas Carter, Director de Seguridad Federal de la TSA para Nueva Jersey. “La rápida reacción y las acciones del oficial Morales ayudaron a asegurar que esta familia tenga una feliz temporada navideña. Sus acciones fueron inspiradoras ".

“Vi el video después”, dijo Morales. “Fue la primera vez que me vi a mí mismo en acción, salvando una vida. Fue alucinante de ver. Sentí que mi entrenamiento y experiencia se apoderaron de mí ".

Leer más: Estados Unidos levantará la prohibición de viajar vinculada a ómicron en el sur de África

"Si la oficial Morales no utilizó su pensamiento crítico, conocimiento y respuesta rápida, quizás podríamos haber tenido un resultado terrible", dijo la gerente de la TSA, Ayrana Frazier. “En ese momento, la oficial Morales fue desinteresada y su prioridad era salvar una vida. Estamos orgullosos de llamarla una de las nuestras ".