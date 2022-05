Los mejores memes del "chismecito" de Belinda y Christian Nodal

"Me has destruido la vida entera, lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa..."

" Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?". Dice uno de los mensajes donde Christian Nodal expone a Belinda de pedirle dinero tanto para ella como para sus padres.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo.", escribió Christian Nodal en Twitter junto a la captura de conversación con Belinda.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el