Los mejores memes por el iPhone 21 de AMLO

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió tendencia en redes sociales al haber dicho a modo de broma que él no utilizaba el "teléfono rojo" para comunicarse con altos funcionarios, pues él tiene un "iPhone 21".

Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario aseguró que hasta hace poco existía una línea telefónica directa entre el presidente del país y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cual llamaban "teléfono rojo".

Al ser cuestionado sobre si dicha línea aún existe y era utilizada por él, el presidente respondió a manera de broma: "A lo mejor existe pero yo no lo he usado, fíjese que existe la red y tengo mi iPhone 21".

Los envidiosos dirán que no existe, pero nuestro querido presidente cabecita de algodón lo tiene, los fifís están molestos porque López Obrador tiene su iPhone 21 mientras que ustedes tienen sus feos iPhones 11.pic.twitter.com/jW1y1Qg5QW — Carlos Sanchez Nieto (@csancheznieto) October 7, 2019

El comentario desató la risa entre los presentes y, como era de esperarse, los internautas se dieron un banquete de memes en torno al tema, al punto de que se convirtió en tendencia en Twitter, de donde traemos para ti una exquisita selección de los mejores.

@GobiernoMX siempre a la vanguardia.

¿Ya checaron el iPhone 21? ���� pic.twitter.com/onx8BYad8F — iCenter México (@IcenterMexico) October 7, 2019

¿Y ustedes ya tiene su iPhone 21? pic.twitter.com/zpjjdUG3Q4 — Abraham Reza (@escobarrez) October 7, 2019

Aquí el famoso iPhone 21 de @lopezobrador_ pic.twitter.com/QdZTgKVrjt — Leo Castellanos (@leonotas) October 7, 2019

el iPhone 21 de fibra de aire...

no lo tiene ni #Obama¡¡¡ pic.twitter.com/EGaZjWqC0t — Carlos E. (@KivMx) October 7, 2019

- Toc, toc, toc. Doctora

- ¿Ahora qué?

- Ya hay iPhone 21 y Usted todavía no termina de pagar el X. pic.twitter.com/sVC4afawFb — Andrés X. Navarro (@andresxnavarro) October 7, 2019

-Cambiaron el Iphone 11.

-Dicen que está mejor que nunca.

-No, no se dejen engañar, es el mismo iphone 11 pero con el tonto apodo de iphone "21" que le dio AMLO, sigue teniendo las mismas funciones que antes.

-Pero AMLO le dio un nombre nuevo #iphone21 #mananera #amlove pic.twitter.com/yD7E7IRAlt — mcfabian (@lepeiperman) October 7, 2019

Hasta ahora no sabemos si el presidente efectivamente posee un iPhone (aunque obvio no sería un 21, puesto que no existe), o simplemente buscaba sacarle una sonrisa a los mexicanos, algo que sin duda logró.