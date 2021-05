México.- Después de que se viralizara la pelea que tuvieron dos mujeres luego de que una comprara un pastel para su nieto a la otra y a éste no le haya gustado solamente por las chispas, las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales y te traemos los mejores memes.

Usuarios de Internet se han ido de lado de la repostera, ya que consideran que hizo bien su trabajo y la clienta es quien debería esta avergonzada por pedir el reembolso de un pastel que ya se comieron y que aseguró estaba muy rico solamente porque a su nieto no le gustaron las chispitas que envió para decorarlo.

La historia de Facebook ha desatado todo tipo de reacciones y los memes no se hicieron esperar para esta historia, entre los que vemos imágenes de todo tipo como de episodios de Bob Esponja, imágenes de Consuelo Duval como Federica P. Luche y otros memes virales.

Memes de la pelea de Facebook del momento:

Los mejores memes sobre la pelea entre mujer y repostera por las chispas de su pastel

¿Qué fue lo que sucedió?

Una mujer contó su historia sobre un pastel que le compró a una repostera y como no le quiso hacer un reembolso decidió exponerla en las redes sociales sin saber lo que pasaría más tarde. Sonia Mercedes se fue en contra de Marina tras comprar un pastel para su nieto como regalo de día del niño.

Al niño no le gustó el pastel solamente porque no llevaba chispas de niña, sólo de niño, es decir, sólo con detalles azules y no rosados, entonces se quejó y su abuela tuvo que hacer de las suyas para mantenerlo contento, entre esto era buscar un reembolso por el regalo.

Pero la repostera le pidió que le devolviera el producto para poder proceder al reembolso, lo que no pudo hacer, pues ya se lo habían comido y a pesar de que le comentó que estuvo muy rico, estaba terca en recibir un reembolso por el pequeño detalle de las chispas.

El reembolso no se llevó a cabo y la mujer muy molesta amenazó a la repostera, por lo que esta no se quedó callada y decidió exponer la situación, la cual se viralizó de inmediato y dio mucho de qué hablar, desatando todo tipo de reacciones. Al final la clienta se molestó porque fue expuesta y terminó por tirarle algunas indirectas a la repostera, capturas de pantalla que circulan por toda la Internet.

CHISME COMPLETO AQUI JAJAAJJ Publicada por Poperra en Domingo, 2 de mayo de 2021