"Los pobres ya se quedaron": viral respuesta de maestro a alumno por no tener cámara

CDMX.- Una vez más un video de una clase en línea se ha viralizado, esta vez por la respuesta que dio un maestro cuando un estudiante le señala que no puede prender su cámara porque está descompuesta.

La redes sociales manifiestan que se trata de un maestro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue grabado durante una clase en línea regañando a un estudiante por no prender la cámara.

En el corto video de medio minuto, se escucha al maestro solicitándole a un estudiante que encienda su cámara, a lo que el joven le explica que no puede, ya que está descompuesta.

"Está descompuesta mi cámara, está totalmente rota, no puedo sacar mi video", afirma el estudiante.

El maestro le responde que si qué sentido tiene tomar clases en línea, sino cuentan con las suficientes herramientas para tecnológicas para hacerlo. "Entonces qué sentido tiene que tomen clases, sino pueden tener los elementos", dice el maestro.

El estudiante le indica al maestro que es desconsiderado, teniendo en cuenta que muchas familias no pueden costear comprar aparatos electrónicos para que sus hijos puedan tomar clases en línea.

"Profesor, eso es muy poco considerado; considerando que muchos compañeros no tiene acceso a sus cámaras. Muchas familias no pueden ni siquiera costearse una webcam o un celular", señala el alumno.

"Ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron", responde el maestro tras el mensaje del estudiante.

En redes sociales se ha viralizado el videos, donde los usuarios lo han comparado con una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez de Durango, quien fue suspendida de su cargo sin goce de sueldo tras ser compartido en internet un video donde se muestra el supuesto maltrato a sus alumnos.

"Arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia", dijo la maestra. Pese que al niño intentó explicar por qué no podía encender su cámara la maestra le respondió "¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!"