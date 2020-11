¿Los suicidas buscan llamar la atención? Esta conductora dice que sí (VIDEO)

Querétaro.- Un comentario desafortunado captado en video dio la vuelta en todo internet, se trata de una joven que según su percepción, intentar suicidarse es para muchas personas solo un acto para llamar la atención de los otros.

El momento se dio en medio de una transmisión en SM Radio, en Querétaro, México, donde salió a flote el tema del suicidio en medio de la transmisión, algo que las locutoras seguro hubieras evitado de conocer el desenlace.

Las protagonistas del material audiovisual de 45 segundos son dos mujeres de entre 20 y 25 años de edad, quienes expresan su opinión sentadas de frente a la cámara / micrófono.

Por eso hay psicológos, psiquiátras y para eso están tus amigos", dijo una de ellas refiriéndose a quienes quieren quitarse la vida.

Hasta aquí todo iba "normal", sin embargo su siguiente comentario encendió las redes con un odio no muchas veces visto. "De verdad, antes de intentar quitarte la vida, o de llamar la atención...", dijo.

Después consideró que muchas personas "hacen eso", como cortarse las venas por llamar la atención de sus allegados, lo cual terminó de crear enojo en miles de internautas de México y otros países.

Por qué no llamar la atención en actos más padres", remató.

Tras esto brindó algunas opciones para "llamar la atención" mejor, como "ser chistosos, ser alegres, compartir tus sentimientos con los demás", mientras su compañera agregó "como mostrar más tu personalidad".

La otra fémina siguió su participación agregando que un suicidio "no es de una sola persona", pues explicó que hay por lo menos dos involucradas, quien quiere dejar esta vida y quien la orilló a llegar hasta ese punto.

Este es un tema serio que puede herir susceptibilidades, por lo cual se recomienda no ver el video en caso de ser una persona sensible. Debate aclara que no concuerda con lo dicho por las jóvenes comunicadoras.