Luiza era golpeada por su exesposo, OnlyFans le ayudó a cambiar su vida

Brasil.- Luiza Marcato es una de las modelos más vistas en OnlyFans, pero antes de que se hiciera parte de esa gran comunidad, era maltratada por su exesposo de manera física y psicológica.

La famosa modelo brasileña contó cómo pudo escapar de la relación abusiva que mantenía con su exesposo quien la golpeaba y la humillaba, pero todo cambió cuando se unió a OnlyFans y comenzó a compartir sus fotos y videos.

Con 25 años de edad, la modelo brasileña, Luiza Marcato, se ha posicionado en las modelos con mayores visitas de OnlyFans, tras dos años de haber comenzado a subir contenido para adultos.

La modelo ha revelado que cuando estaba casada vivía menosprecio, amenazas y golpes por parte de su marido, lo cual la orilló a buscar una manera para poder acabar con esa relación tóxica.

Ella mencionó que fue víctima de maltrato psicológico, así como de agresiones físicas y verbales, a causa de celos de parte de su exesposo.

Las agresiones contra ella eran constantes, por lo que buscó una manera de volverse independiente, por lo que decidió unirse a OnlyFans para poder generar ingresos.

Una vez el ex esposo la amenazó de muerte, la tomó por la fuerza y le puso un cuchillo en el cuello, cuando el hombre se enteró que subía contenía a OnlyFans las agresiones se volvieron más constantes y fuertes.

"Fue un momento muy difícil. Me golpeaba, me perseguía, me menospreciaba y me amenazaba todo el tiempo. Y esto era muy común, empezó mucho antes de unirme a OnlyFans"

Gracias a OnlyFans la joven pudo ganar hasta 200 mil pesos al mes, haciendo que lograra su independencia financiera y pudiera terminar la relación tóxica, lo que la llevó a divorciarse.

Ahora Luiza dedica todo su tiempo a OnlyFans, donde cada día sube contenido para sus seguidores, ella asegura que vive "las 24 horas pensando en innovar" para poder ofrecer un mejor contenido a los usuarios.