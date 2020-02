Madre castiga con latigazos a su hijo por robar un celular en Perú

La Libertad, Perú.- Una madre que al descubrir que su hijo, Elvis, robó un celular, lo castigó con un látigo delante de las rondas campesinas de Huamachuco. Los hechos fueron grabados y el video se hizo viral.

El joven fue detenido cuando intentaba robar un teléfono celular que se encontraba dentro de un local comercial, y las autoridades llamaron a su madre para hacer un juicio con la comunidad para determinar el castigo.

Su madre enojada mientras lo reprendía, le dijo "Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza".

Si tú lo vuelves a hacer, a tu madre no la volverás a ver en las rondas, tú te defenderás solo”.

El joven luego de recibir los latigazos pidió perdón a todos los presentes y prometió no volver a robar.