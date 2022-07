Madre de familia rompe en llanto al recibir boleto para ver a Bad Bunny (VIDEO)

Estados Unidos.- El cantante de reggaeton, Bad Bunny se ha convertido en un ícono de la música urbana a nivel mundial y no es raro que tanto jóvenes como grandes se conviertan en sus fans. Tal es el caso de una madre que rompió en llanto al saber que cumpliría su sueño de ir a un concierto del llamado "Conejo Malo".

El video que se ha vuelto viral en redes sociales conmovió a miles de usuarios debido a la tierna reacción que tuvo la mujer al recibir el obsequio de cumpleaños de su hija. Un boleto para asistir al concierto de Bad Bunny de su gira "Word Hottest Tour".

La grabación fue compartida por la página de Twitter BadBunny Tour junto a la descripción "¡Esta reacción me rompió el corazón!!".

Según se puede apreciar en el video la mujer recibió una tarjeta de cumpleaños de su hija con la imagen de Bad Bunny. Aunque al principio se mostró confundida por el regalo, su sorpresa fue cuando entendió que eran boletos para el concierto del puertorriqueño.

"Este es mi presente de mi para ti. Quién es él", menciona la joven refiriéndose a Bad Bunny. "Mi Bad Bunny", responde la mamá.

Tras leer lo que mencionaba la carta, la mujer rompió en llanto y pidió a otra mujer que leyera lo que decía la carta pues la notica la dejó muy emocionada y sentimental.

"Oh my good...¿realy? Yo decía me voy a morir y no voy a ver a mi BoomBunny", menciona la mujer mientras llora de felicidad.

Como era de esperarse debido a la emotiva reacción de la mujer, los internautas se hicieron presentes con diversos comentarios.

"Mamá eres tan afortunada de tener una hija así", "Amó a la señora", "¡Que bella!", escribieron algunos usuarios.