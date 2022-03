Madre e hijos son abandonados en Nigeria por su padre; se robó sus documentos migratorios y huyó del país

De rodillas y sumida en lágrimas, una madre de familia expresó su dolor ante un grupo de personas luego de que el padre de sus hijos los abandonara en Nigeria y se robara sus documentos migratorios oficiales para luego regresar a España, en donde vivían juntos.

El vídeo fue publicado en la plataforma de TikTok y pronto atrajo la mirada de los usuarios ante el llanto desconsolador de la mujer, mientras sus hijos la observan sentados en un par de sillas prácticamente a su lado sin entender del todo el conflicto que invade a su madre por el abandono de su padre.

Según relata la mujer, su esposo les dijo que saldrían de su hogar en España para pasar unas vacaciones en familia en Nigeria, África, el lugar de origen de ambos, sin embargo nunca esperó que el hombre actuara de esa manera y los abandonara.

La familia se encontraba establecida en Europa, más específicamente en España, en donde los esposos y sus hijos tenían una casa juntos, al menos así fue hasta que Chinedu, como fue identificado el padre de los niños, los abandonó en Nigeria tras engañarlos diciendo que irían de vacaciones.

En el vídeo se puede ver a la esposa conmocionada, llena de lágrimas y en rodillas explicando su caso ante un grupo de personas presentes, mientras afirma que no tenía conocimiento de que serían abandonados en ese país por su esposo, además acusó a la hermana mayor del hombre de ser la culpable de aquello, ya que aseguró que lo manipula espiritualmente.

Chinedu además de dejarlos solos en Nigeria, escapó llevándose los documentos migratorios de sus hijos y esposa, para luego irse de regreso a España.

Entre los comentarios del vídeo se pudieron ver varias reacciones encontradas, entre los que apoyaban a la mujer y los que ponían en duda su versión: “Mi consejo para todos ustedes: no amen, sean ciegos al mismo tiempo y no confíen en nadie. Yo fui el que guardó los documentos cuando visitamos la casa”; “Aquellos de ustedes que dicen que debería ir a la embajada del país deben recordar que le pedirán que venga con su esposo o de lo contrario no habrá manera para los niños”.