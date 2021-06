Madre hace invitación pública en Facebook debido a la falta de invitados en la fiesta de sus hijos

Nuevo León.- De niños todos hemos querido una fiesta de cumpleaños con brinca-brinca, comida y pastel; sin embargo una madre tuvo que hacer una invitación pública en Facebook debido a la falta de invitados en la fiesta de sus hijos en Apodaca.

¿Te imaginas que nadie vaya a tu fiesta de cumpleaños? Sin duda es algo que nadie quiere que le pase.

Monserrat, una madre de familia, les hizo una celebración a sus dos hijos, Gera y su niña, Asís, quienes esperaban con ansias a los invitados para poder llevar a cabo la fiesta de cumpleaños, sin embargo , para su sorpresa eso no pasó, y la madre de los dos pequeños hacía público el sentimiento y la tristeza por medio de un post de Facebook.

"Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gerar y Asís (todos con alguna excusa o simplemente "esta muy lejos). Si no me habla o me conocen no importa, si gustan a venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo Chillidog, frituritas y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen "amigos" como ellos dicen...", compartió la madre junto la ubicación de la merienda.

Ante la desesperación, buscó la manera de tener invitados para que no fuera un mal recuerdo para sus dos hijos, por lo que hizo la publicación invitando a cualquiera que quiera ir sin importar que no la conociera o simplemente no le hablara.

Foto: Captura

En poco tiempo la publicación se hizo viral en redes sociales y sobre todo, tuvo el efecto deseado ya que tiempo después, Monserrat hizo una publicación en la que agradecía a los asistentes, pues en las imágenes se observaba que el número de personas era considerable y los dos pequeños de 4 y 5 años, tuvieron una celebración feliz e inolvidable, todo gracias al amor de sus padres.

¡LES AGRADECEMOS INFINITAMENTE Diego GR (esposo) y yo! Vienen llegando gente, la fiesta no esta sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan. Las muestras de cariño para mi Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida pero espero que se diviertan!! Gracias totales, los queremos un montón, GERA CUMPLIO 5 AÑOS Y ASIS 4 AÑOS (es niña) Gracias, gracias totales los amamos de corazón".

