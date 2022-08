Madre ruega entre lágrimas ayuda para hallar a su hijita 'secuestrada' por su padre

Maryland.- Hace un año aproximadamente fue la última ocasión que la pequeña Polette Rodríguez Barahona, quien ahora tiene seis años de edad, estuvo al lado de su madre, quien desde entonces ha intentado encontrarla por todas las vías posibles.

La mujer aseguró en entrevista para Univisión que la menor fue llevada por su padre hacia El Salvador, donde presuntamente estaría un tiempo para volver a Maryland, Estados Unidos, aunque inesperadamente los boletos fueron cancelados.

Desde ese momento nadie volvió a saber sobre el paradero de Polette, y su familia se encuentra desesperada buscándole para llevarla de vuelta a casa. En este contexto, su madre, de nombre Norma, dijo extrañar sus cariños, sus abrazos y su aliento.

"No he dejado de pensar en ella todo esté tiempo. He hecho hasta lo imposible con tal de reencontrarme con ella", dijo entre lágrimas la madre de la infante, quien tiene la custodia total de la nacida en Estados Unidos.

La fémina ha intentado por todas las vías encontrar a su hija, incluso se ha comunicado con dependencias del llamado 'país de las oportunidades' como el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, donde emitieron una ficha de búsqueda.

La madre aseguró que estar lejos de la niña ha sido complicado, y agregó que festejó en soledad el cumpleaños número seis de la que es su única hija.

Las autoridades salvadoreñas aseguraron que no hay registro legal de que el hombre y la menor salieran del país, sin embargo, la defensa de los afectados creen que pudieron abandonar El Salvador ilegalmente.