Madre se vuelve viral en Tiktok por prohibir a sus suegros besar a su hija VIDEO

Estados Unidos.- Una madre australiana ha revelado que no permite que nadie bese o abrace a su hija a menos que ella dé su consentimiento.

La madre Brittany Baxter, una entrenadora de imagen corporal, ha recurrido a TikTok para explicar cómo le está enseñando a su hijo pequeño sobre el consentimiento, indicando que todos deben pedirle permiso a la niña antes de tocarla físicamente, incluidos sus abuelos.

Sus opiniones parecen haber tocado un nervio, abriendo una conversación entre quienes están de acuerdo y las personas que no lo están, en su video ahora viral.

Como padre, practico el consentimiento con mi hija y algo realmente me ha estado molestando, así que pensé por qué no llevarlo a TikTok para que podamos hablar de ello, comenzó Brittany.

La madre graba TikToks a menudo virales donde explica sus posturas a través de sus hijos.

“¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar y abrazar a los adultos?

“Mi hija tiene casi dos años y he estado en el proceso de enseñarle su consentimiento básicamente desde el día en que nació, y me parece realmente inútil cuando los adultos en su vida dicen '¿Qué? ! ¿Tenemos que pedir un beso y un abrazo? ', Aunque ya he explicado por qué varias veces ".

Brittany continuó diciendo que cuando su hija dice "no", muchos adultos expresan que sus sentimientos han sido heridos y "proceden a traspasar los límites de su cuerpo de todos modos".

“Mi hija y su cuerpo no existen para que nadie se sienta más cómodo y para que alguien se sienta más amado".

"No es culpa suya y no es culpa mía que la generación mayor no se haya tomado el tiempo durante toda su vida para aprender a regular sus emociones para que no se siga pasando por alto el consentimiento ”, dijo.

El video de Brittany se ha visto casi 400.000 veces desde que se compartió el miércoles, lo que generó una división sobre su opinión sobre la crianza de los hijos.