Madre soltera quema su vestido de novia para celebrar su divorcio, lo consideraba “de mala suerte”

Middlesbrough, Reino Unido.- En medio de una gran fiesta y acompañada de amigos y familia, una madre soltera destrozó su vestido de novia pintándolo de azul y luego lo prendió en fuego para celebrar su divorcio tras dos años de matrimonio.

Tras recibir finalmente el divorcio que solicitó en diciembre de 2020, Abby Thompson de 26 años y madre de un niño de siete años llamado Bobby, organizó una fiesta a la que invitó a toda su familia y amigos, antes de destrozar su vestido de novia con pintura azul antes de prenderle fuego para celebrar el final de su matrimonio.

Los hechos sucedieron en Cleveland, Middlesbrough en Reino Unido, cuando una cuidadora de tiempo completo decidió que quemaría su vestido de mil libras, es decir 27 mil 700 pesos mexicanos, por considerarlo de “mala suerte” tras un largo proceso de nueve meses hasta que se confirmó su divorcio.

“Fue idea mía, el vestido tenía muchos malos recuerdos. Sentí que era la última parte que nos conectaba y solo quería eso de mi vida. Tenía ira y dolor y necesitaba sacar eso de una manera segura, así que pensé '¿qué mejor manera que destruir el vestido?’” explicó Abby Thompson.

Al ritmo de la canción Shout Out To My Ex, del grupo femenino Little Mix, la mujer dejó que seres queridos le arrojaran pintura azul al vestido, la cual le había sobrado a una vecina que estaba decorando su hogar de forma reciente.

"Cuando me tiraron la pintura, sentí que toda la ira estaba saliendo de mi cuerpo, todo lo malo se fue con él" explicó Abby “Estuve cubierta de pintura durante días, tampoco se me salía del pelo, mi hijo pensó que era tan divertido que estaba bromeando diciendo que me veía como un pitufo”.

Tras pintar el vestido, Abby decidió quemarlo “para que no quedara nada”, así se habría ido por completo del planeta, "esa parte de mi vida ha terminado y tengo toda esta nueva vida para experimentar y explorar".

Abby Thompson consideró vender el vestido, sin embargo consideró que era de “mala suerte” y no quería transmitirlo a nadie más “me sentí tan feliz al verlo arder y como si hubiera encontrado la paz, fue el final de una parte de mi vida".

La joven reveló que se casó en noviembre de 2018, pero ya tenía una relación de siete años con quien fue su pareja y con quien comparte un hijo, “me sentí aliviada, pero una parte de mí se sintió un poco triste. Me sentí como un fracaso porque tengo 26 años, soy una madre soltera, me divorcié y porque me esforcé tanto y por tanto tiempo para que el matrimonio funcionara, Sentí que todo fue en vano”.