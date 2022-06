Madres piden despedir a voluptuosa maestra porque "distrae a sus hijos" con su cuerpo

New Jersey.- Una profesora de arte en Nueva Jersey, Estados Unidos, se encuentra en problemas, pues un grupo de madres de familia se unieron para solicitar su destitución bajo el argumento de que tan guapa que distrae a los alumnos.

Esto podría ser considerado lógico hasta cierto punto antes de saber que la bella mujer es maestra de preescolar, aún así, las madres crees que su voluptuosa figura es un problema para que sus hijos e hijas se concentren en clase.

La docente, quien se identifica como "The Art Teacher" en su cuenta de Instagram "@toyboxdollz", argumentó a su favor que al asistir a su labor profesional nunca usa ropa destapada o que pudiera ser considerada como inapropiada. Además, que los niños de esa edad no tiene pensamientos inapropiados, por lo cual, el problema sería de los padres no de ellos.

La bella joven no solo usa su plataforma para compartir fotos en las que aparece con atuendos que dejan ver su gran belleza, pues también publica imágenes de algunas de sus obras. Muestra del talento que la llevó a impartir esa clase.

Los comentarios en sus redes sociales se encuentran en dos principal líneas, quienes apoyan su trabajo como maestra de arte en preescolar, y quienes creen que su apariencia sí representa un problema para el aprendizaje de los menores.

Hasta ahora no está claro el nombre real de la mujer que se hace llamar "La profesora de arte", sin embargo, su cuenta de Instagram tiene más de 614 mil seguidores