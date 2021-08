Maestra cambió la enseñanza por un OnlyFans y no planea volver pese a prohibiciones de la plataforma

La maestra Courtney Tillia decidió dejar la enseñanza de lado, para dedicarse de lleno a su carrera en OnlyFas, y asegura que no tiene planes de volver, aún a pesar de los recientes anuncios donde la plataforma prohíbe la pornografía.

Aunque se dice que gana entre $ 20,000 y $ 100,000 al mes, Courtney respondió a la pregunta "¿Hay alguna capacidad para volver a enseñar? Cero por ciento de posibilidades de que alguna vez vuelva a enseñar a los niños en un entorno escolar en la forma en que lo hice ".

Por otro lado, la compañía declaró para LADbible que: "OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido que contenga una conducta sexualmente explícita".

Lo anterior: "Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y continuar albergando una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos, debemos evolucionar nuestras pautas de contenido".

La nueva declaración ha causado conmoción a la comunidad de creadores de OnlyFans, y Courtney Tillia, no fue la excepción, mostrándose sumamente preocupada por la situación.

"Con la nueva declaración de OnlyFans sobre la prohibición de la pornografía, me preocupa que va a tener un impacto en mí, va a tener un impacto en mis ingresos, mi negocio", aseguró.

"No estábamos seguros de hasta qué punto lo están prohibiendo. ¿Es solo que no podemos venderlo en nuestra página principal? Es solo una cosa que he escuchado, es que tiene que ser un PPV, o ¿Se ha ido por completo en la medida en que se han ido las cuentas, nuestros seguidores se han ido?", se cuestionó.

"Mientras enseñaba, teníamos poco dinero y, a través de OnlyFans, pudimos hacer muchas cosas geniales. También tengo un negocio de entrenadores, que está prosperando, así que no confío únicamente en los fanáticos, sino que es una gran fuente de ingresos", señaló la ex maestra.

Las trabajadoras sexuales se encuentran devastadas luego de que el servicio de suscripción de OnlyFans, que es popular por albergar pornografía, anunció planes para prohibir el contenido sexualmente explícito a partir del 1 de octubre.