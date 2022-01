Maestra hace chiste sobre el Holocausto frente a alumna judía; CESSA la despide (video)

A su vez, el director del CESSA, Alonso Guerrero Arteaga, lamentó lo ocurrido y aseguró que la institución no se conduce bajo los valores expresados por la profesora despedida.

La docente aseguró que el objetivo era hacer su clase más divertida, por lo que aseveró que "este evento está totalmente fuera de lugar", pidiendo a los alumnos que le dijeran a la compañera que se uniera de nuevo a la clase, que "por favor no pasa nada".

"Entiendo su disgusto completamente, pero podemos entender que hay diferentes características y diferentes formas de ayudar y lo estábamos tomando de una forma agradable, no es necesario llegar a estos grados ", explicó.

Ante lo ocurrido, la profesora intentó justificar por qué dijo su chiste, explicando que no era necesario "llegar a estos grados", refiriéndose a la reacción de la compañera.

"Sí y se lo digo de verdad como judía, se me hace demasiado mal gusto su chiste (...) asumo mi falta y me voy a retirar de su clase , muchas gracias", dijo la alumna y se desconectó.

El cruel comentario sobre el Holocausto no causó risa en ninguno de los alumnos, pero una estudiante llamada Nahomi, quien resultó ser judía, le dijo a la profesora que su que chiste es de "demasiado mal gusto", por lo que se retiró de la clase.

"¿No? Que la pizza no grita cuando la meten al horno", agregó y soltó otra carcajada.

El video, que se volvió viral en redes sociales , tuvo lugar en una clase de CESSA Universidad impartida por la profesora Irene García Méndez , quien no dudó en hacer una broma sobre la muerte de judíos en el Holocausto, comparándolos con una pizza en un horno.

