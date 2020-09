Maestra humilla a uno de sus estudiantes por tomar clases desde un cibercafé. Video

San Luis Potosí.- Un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fue humillado por su maestra por tomar clases desde un cibercafé, puesto que no contaba con Internet en su casa debido a la crisis económica que atraviesa el país por la contingencia sanitaria.

Como muchos saben, la pandemia de Covid-19 obligó a millones de estudiantes a tomar clases desde casa, esto con la finalidad de evitar una propagación, sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, esta estrategia resultó ser bastante complicada pues no se cuenta con la atención necesaria para abordar los múltiples temas y sobre todo existen algunas personas que no cuentan con las herramientas necesarias, tal fue el caso del Rafael "N".

En una grabación que logró filtrarse en redes sociales, se puede ver a la docente Elvia Castañon, quien imparte la materia Contratos Civiles, cuestionar a su alumno por tomar clases en dicho establecimiento y por más que el intenta explicarle si difícil situación ella no mostró nada de empatía. Esta situación fue precisamente lo que indigno a miles de internautas.

No crea que es algo que a mi me agrada mucho, pero por el momento es con lo único que cuento por eso estoy así" dijo el joven apenado.

El caso llegó hasta las máximas autoridades de la institución educativa y el vocero Óscar Patino argumentó que no es la primera vez que se presenta una situación como esta con la maestra Castañon. Asimismo, señaló el acto como inaceptable por haber discriminado al joven.

Por otra parte, el secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, criticó los actos de la maestra y exigió que se ofreciera una disculpa ya que se trata de una ofensa.

Fue así como la maestra de la universidad apareció en redes sociales ofreciendo una disculpa al joven agredido. Sin embargo, las críticas por parte de los usuarios no se hicieron esperar, pues aseguran que el daño ya esta hecho además que no sienten una sinceridad en sus palabras.

No supo ni que decir además esa no es una disculpa deben destituirla por inepta y clasista no entiendo porque estando en un nivel de notaria haces este tipo de burlas y como dicen en mi pueblo que la corran a la chin...."