Maestra reprocha a los padres que celebraron que sus hijos pasaron con seis

México.- A través de redes sociales la maestra Rosy Montoya expresó su queja ante los padres que celebraron que sus hijos pasaron de grado con calificación de seis.

La maestra Rosy se manifestó en marzo en contra del regreso presencial de clases, ahora que terminó el ciclo escolar 2020-2021 se lanzó contra alumnos y padres de familia que festejan que sus hijos pasaron de grado con una calificación de seis.

"Todos aquellos padres de familia que nos critican y que dicen que en un momento dado, nosotros no hicimos absolutamente nada, quiero que sepan que no es verdad. Nosotros trabajamos y mucho. Siempre hemos dado lo mejor de nosotros para la sociedad, para sus hijos", mencionó la maestra Rosy en un video de su cuenta de Facebook "Soy docente: Evaluaciones y más".

La maestra inconforme se quejó "ya que muchos padres de familia festejan el seis de sus hijos, el que pasaron los niños de grado, los alumnos, desde la educación inicial hasta la educación preparatoria. Festejan el seis. No entregué tareas, pero sin embargo me gradué. Bravo por tu seis. Bravo, soy burro", se burló la docente.

Explicó que la maestra que hablaba con los padres de familia, les marcaba de su celular y nunca le contestaban, les hablaba del teléfono de su casa, cuando les decía que era la maestra de tal alumno, le colgaban o la bloqueaban, asegura que hay alumnos que nunca conoció.

Les comentó su preocupación como maestra de que no comprendan la importancia del trabajo triple que llegan a hacer los docentes que es con la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con maestros, padres y alumnos.

Detalló que estas tres partes medulares, es una triangulación de lo que es la verdadera educación y le pide a todas aquellas personas que la están escuchando que no festejen ese seis, por que los alumnos nunca entregaron evidencias.

Explicó que como docente, al igual que sus compañeros, administrativos, secretarias de todos los niveles y todas las modalidades, todas esas personas estuvieron trabajando de día, de noche y hasta la madrugada, horas extras que jamás se les consideran.

La maestra Rosy dijo que le preocupa que en el futuro de algunos de sus alumnos diga que no le enseñaron nada cuando los maestros hicieron lo que les correspondió, trabajando horas extras, día y noche, comprar el "Aprende en Casa" con los planes de estudio que no coincidían y estuvieron trabajando, haciendo videos para las clases en línea.

Agregó que hubo padres de familia que jamás le mandaron ni una sola evidencia. Padres de familia que mandaron, nada más, lo que ellos quería y siempre ponían algunos, no todos, pretextos como que no tenías datos pero que ella revisaba su teléfono y veía los estados de WhatsApp que sí compartían, se metían a Facebook, etc.

Señaló que realizó un posgrado y lo terminó en febrero y el 1 de febrero pasado tomó un grupo y comenzó a trabajar con ellos en clases en línea.

Finalizó el video poniendo como ejemplo el caso de una madre de familia que le dijo "maestra no le veo el caso de las clases en línea cuando usted puede explicar todo por escrito en el grupo de whats".

Otros padres de familia sí le comentaron y le agradecieron lo mucho que hace en las clases virtuales.

Exigió la maestra que paren de estar publicado "bravo por tu seis, me gradué sin entregar evidencias, qué felicidad ¿Qué sociedad estamos entregando? ¿Qué pasa? Los alumnos irrespetuosos e irresponsables que están subiendo en las redes sociales"

"Un aplauso porque pasé sin entregar nada. Me gradué. Bravo. Con mi seis. Felicidades. ¡Qué equivocados estamos!"