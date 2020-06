Maestro de la UANL sorprende a 2 alumnos respondiendo el examen juntos y los reprueba

Nuevo León.- La pandemia de covid-19 obligó a millones de estudiantes a tomar clases en linea con la finalidad de evitar la propagación del virus, sin embargo, durante esta transición han ocurrido decenas de situaciones, algunos muy graciosos.

Una de los más recientes ocurrió en México, cuando dos alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tuvieron la ocurrente idea de hacer el examen en linea juntos.

Tal y como era de esperarse, el profesor logró darse cuenta que los jóvenes estaban haciendo trampa y les llamó la atención.

La vedad es que la reacción de ambos fue bastante graciosa al escuchar a su profesor, lo cual esta fue bastante evidente, pues en la imagen se puede ver claramente el hombro de uno de ellos.

Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no", señaló el docente.