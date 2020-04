Maestro sorprende a su alumno durmiendo en clase virtual 

Argentina.- Un profesor sorprendió a su alumno dormido y envuelto en sus cobijas en plena clase en linea por Zoom.

La pandemia de covid-19, ha obligado a varios a países a decretar el aislamiento o cuarentena obligatoria con el fin de frenar la propagación del virus.

Debido a esta medida, las escuelas se han visto forzadas a implementar las clases virtuales, con el fin de que los estudiantes no pierdan sus estudios.

Sin embargo, parece ser que algunos alumnos no lo aprovechan, y este es un claro ejemplo de ello. El profesor de origen argentino quedó sorprendido al ver a su estudiante en esas condiciones.

"No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno", dijo el maestro al hablar de la situación.