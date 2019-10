Maestro y alumnos del IPN despiden cantando a José José (video)

CDMX.- Un maestro y alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) despidieron y rindieron homenaje a José José entonando una de sus canciones dentro del aula.

El emotivo momento quedó grabado en video y ha sido difundido a través de redes sociales. En las imágenes se observa a un profesor situado al frente de su grupo en un aula del IPN, quien al finalizar la clase dirige unas palabras a sus alumnos.

Nosotros como ingenieros en el instituto, para nosotros no todo es la ciencia (...), también somos seres humanos que vivimos y sentimos".

"Y como en este día no pudimos ir a la despedida porque teníamos clase, no pudimos ir a Bellass Artes, no podemos ir a la Basílica, no podemos ir a clavería... hoy lo vamos a despedir aquí, con todo respeto a José José", añade el profesor.

El docente propuso a sus alumnos guardar un silencio en honor al fallecido artista y luego honrarlo cantando una de sus canciones.

Tras un silencio de 30 segundos, alumnos y maestro entonaron juntos una estrofa de "Lo Pasado, Pasado", una de las canciones más icónicas del Príncipe de la Canción.

Viva el Príncipe", dijo al finalizar el maestro, tras lo cual todos aplaudieron.

José José fue despedido por el pueblo mexicano este miércoles en un emotivo homenaje llevado a cabo en el Palacio de Bellas Artes, para después dedicarle una misa en la Basílica de Guadalupe y por último enterrar sus restos en el Panteón Francés.