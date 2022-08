Malvado, un perrito viral que odia la canción de "Mi bebito Fiu Fiu" y así reacciona cada vez que la escucha. Video

Malvado, un perrito que se ha ganado su nombre a pulso, pues al parecer siempre esta enojado y ataque a su dueño, cuando empieza a cantar "Mi Bebito Fiu Fiu", por lo que se ha hecho muy famoso en TikTok.

Rosendo Morante (@panchoperritomalvado), un usuario de la red social, compartió una serie de videos en los que se pueden ver Malvado, como hace corajes cada vez que le canta Mi Bebito Fiu Fiu, por lo que tan solo de escuchar la canción, le gruñe y se lanza sobre su dueño a quien trata al parecer trata de morder en señal de enojo.

Sin importar la manera en que suene la canción, ya sea en audio oficial o en a capela, Malvado enciende automáticamente, antes del ataque, ve a su dueño de reojo para advertirle de su molestia, mientras gruñe con todas sus fuerzas, causándole un poco de temor a su dueño, quien le canta a modo de cariño para que se moleste a propósito.

Esta actitud de Malvado a desatado las risas de los usuarios, sin embargo, no es solo con la canción creada por Tito Silva Music, sin que, al parecer el perrito tiene muy mal humor, pues en varios video se le ve molesto, incluso, tan solo con que su dueño le hable.

Hoy por hoy, Malvado se ha convertido en una estrella de TikTok, sus videos ha generado casi 39 millones de reproducciones, superado los 3.6 millones de me gusta, y se han compartido alrededor de 135 mil veces.

Además, ha recibido miles de comentarios graciosos respecto a la actitud a su actitud: "Creo que no le gustó ser un bebito fiu fiu", "Mi caramelo malvado", "No hay caso con Malvado, nada de música romántica, es muy rudo", "Tan bello como tiene 3 segundos de calma", "Es un caramelo ácido el perrito Malvado", "Creo que el perrito Malvado ya está harto de esa canción", "El no quiere ser el bebito fiu fiu de nadie", entre muchos otros.