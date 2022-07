Mamá de persone no binaria denuncia discriminación de aerolínea: no le vendieron boletos

Estados Unidos.- Una madre de una persona no binaria denunció discriminación luego de que una aerolínea se negó a venderle un boleto con el género "X" para su hijo. La inconforme inició una dura polémica en redes sociales que se volvió viral.

De acuerdo con lo denunciado por Aurora Dawn , una mujer originaria de Arizona, Estados Unidos. Todo empezó en diciembre del año pasado cuando intentó hacer una reserva para comprar un boleto como regalo de navidad para su hijo adulto no binario, sin embargo se encontró con el inconveniente de que el sistema de reserva en línea de las aerolíneas Delta y Alaskair solo daba la opción de hombre y mujer.

La mujer denunció que tal situación es discriminatoria ya que su hijo cuenta con una identificación legal que lo reconoce como persona no binaria "X" que en el caso de otras aerolíneas y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es aceptado como término de género a diferencia de Delta y Alaska.

"Delta discrimina a las personas no binarias y no les permite volar a pesar de una identificación legal emitida por los estados que permiten 'X' en los certificados de nacimiento. Este hilo es la saga en curso de mí tratando de comprar un boleto para mi hijo adulto no binario", mencionó la mujer en Twitter.

Mamá de persone no binaria denuncia discriminación de aerolínea

Aurora detalló que el problema surge debido a que el género mencionado en la tarjeta de vuelo debe de coincidir con la identificación oficial y su hijo al no identificarse como hombre o mujer prácticamente le es imposible abordar el avión.

En el hilo de Twitter, Aurora añadió que se puso en contacto con la Administración de Seguridad en el Transporte para encontrar una solución. Sin embargo, ellos le refieren que debía de comunicarse con la aerolínea para que habilitara la opción "X" en su plataforma de reserva en línea.

Sin embargo, pese a la buena intención de que esto fuera posible, los encargados le hicieron saber que no importaba lo que dijera su identificación pues podría cotejarse con lo señalado en su certificado de nacimiento que en el caso de su hijo también es "X".

"Tiempo después un supervisor de Delta en Atlanta se puso al teléfono y me dijo que su sistema solo usa hombres/mujeres y que solo puedo usar uno de esos. Expliqué nuevamente que mi hijo adulto es no binario y LGBTQ, y que su identificación es X y TSA requiere que coincidan", continuó.

Añadió que recibió una repuesta de la aerolínea quien le refirió que el solo tener opciones "hombre y mujer" no era discriminatorio, sino una política de la empresa.

Por su parte la mujer continuó señalando que si bien existe otras aerolíneas mediante las cuales puede contratar un viaje, Delta es la opción menos costosa, por lo que denunció por qué una persona no binaria debería de pagar más por volar.