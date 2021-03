Mamá embarazada de su cuarto hijo dice que publicará contenido en su OnlyFans por dinero

Inglaterra.- Carla Bellucci, madre de tres niños, espera a su cuarto hijo y ha admitido que seguirá usando OnlyFans durante su embarazo compartiendo fotos de su panza por dinero.

La madre afirma haber ganado más de 40 mil libras esterlinas (1,131,364.19 de pesos mexicanos) compartiendo imágenes sensuales en su cuenta de OnlyFans y ha dicho que estar embarazada no le impedirá conseguir dinero.

Carla Bellucci, de 39 años, llegó a los titulares en 2019 después de afirmar que había fingido depresión para obtener una cirugía de nariz de 7 mil libras esterlinas en el NHS y nuevamente el año pasado cuando dijo que no estaba comprando ningún regalo de Navidad para sus hijos, sino que había gastado 8 mil libras esterlinas en mimos para sí misma.

Ahora está causando revuelo una vez más después de admitir que venderá fotos instantáneas de su creciente panza a aquellos con un "fetiche del embarazo".

Hablando con The Sun, la madre de tres hijos de Hitchin, Herts, compartió su plan para mantener su cuenta OnlyFans en funcionamiento.

Carla compartirá fotos de su embarazo / Foto: Vía Instagram @officialcarlabellucci

Ella dijo: "Voy a seguir adelante con mi OnlyFans. Creo que hay un gran mercado para las personas con fetiches del embarazo y, al final del día, todavía necesito ganar dinero".

La gente va a la playa en bikini durante el embarazo, ¿Cuál es la diferencia? ¡No estoy desnuda!

Carla, quien alienta a sus hijos mayores a ser estrellas de las redes sociales, continuó diciendo que ella y su pareja tomaron la decisión de mantener las fotos del bebé fuera de Internet cuando nazca el pequeño, a menos que alguien les ofrezca "el precio correcto".

"Querría una buena oferta para una revista, querría alrededor de 15 mil libras esterlinas", admite. "Sé que no es mucho dinero, pero no soy Katie Price, así que todavía no puedo pedir medio millón".

El bebé será el cuarto hijo de Carla y habrá una diferencia de edad de 19 años entre el mayor y el menor. Agrega que nadie esperaba este embarazo, incluida ella misma. A pesar de esto, ella y su pareja, de 51 años, dicen que están deseando volver a ser padres.