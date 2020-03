Mamá si un día no regreso a casa no creas lo que la gente dirá

México.-El drama que viven las mujeres en México con la imparable violencia de género y feminicidios queda registrado en un poema de Gilraen Eärfalas, que muestra los niveles nunca visto de las agresiones a las mujeres, en donde todos los días se aprovechan de la vulnerabilidad, las desaparecen, se les despojan de la dignidad y de la vida, y que pese a estos hechos, persiste una sociedad que juzga a las mujeres.

En un video que circula en redes sociales, se muestran las imágenes de maniquíes de jovencitas, estudiantes, profesionistas, señoras, entre otras, que ilustran la gravedad del feminicidio, la trata de personas, el tráfico de órganos y otros delitos de gravedad, que al ver el video y escuchar el poema genera escalofríos, por solamente pensar que alguna mujer puede desaparecer.

Las recientes manifestaciones feministas han llevado a que muchos hombres reflexionen sobre la violencia hacia las mujeres, que de acuerdo a las estadísticas en el país, han alcanzado niveles nunca habían sido vistos, en donde esposos, novios y exparejas se han aprovechado de ellas y simplemente un día ya no regresan a sus casas.

En el video muestra a una sociedad que crítica a las mujeres y atribuye a que desapareció por qué simplemente se fue con el novio, estaba metida en cosas ilegales y hasta que tenía un novio narco.

El poema que dirige a las mamás de muchas mujeres no localizadas y otras asesinadas lleva a buscar concientizar de qué si no regresan a sus casas, no hagan caso de lo que dice la gente, en el cual las van a culpar de todas las tragedias que le pudieron pasar simplemente por usar determinada vestimenta, maquillarse, portar faldas cortas, ir a un bar y tomar unas copas un viernes, subirse a un vehículo con amigos, por ir a bailar o caminar sola.

Se plantea que también se les culpa a las mujeres por ser extrovertida y hasta por hablar con hombres, sino también ya que fueron objeto de feminicidio que despojada la dignidad de la mujer.

Además, en el video se recrea la gravedad de los delitos que son objeto las mujeres, en donde se dice que sus cuerpos pueden estar en un quirófano clandestino, pariendo hijos para el comercio, esclava en un sótano, siendo subastada en internet o siendo explotado su cuerpo.

Este es el poema de Gilraen Eärfalas sobre la situación del feminicidio y violencia de género, que retrata el drama de muchas mexicanas.

Mamá, si un día desaparezco no les creas

Mamá, si un día desaparezco,

no les creas.

No, no me escape con “el novio”

no, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales,

no, no era novia, ni acompañante de ningún narco,

no, no me escapé para llevar una vida sin reglas.

Mamá, si ya no vuelvo a casa,

no creas lo que la gente dirá,

no creas lo que dirá la T.V,

ni la radio,

ni el internet,

todos me culparan a mí,

dirán que yo vestía de manera indecente,

dirán que me vieron tomando unas copas el Viernes,

dirán que yo me subí a un coche con varios hombres,

dirán que yo buscaba dinero estando con mayores,

dirán que yo salía de noche,

me culparan por haber ido a bailar,

por caminar sola,

por no llevar falda a los tobillos,

por usar maquillaje,

por ser extrovertida,

por ser mujer,

por no gritar,

por no defenderme ante 3 hombres,

todo el mundo dirá que

violaron,

golpearon,

mataron a “Una puta más”

porque “una mujer decente”

está en su casa siempre,

una “mujer decente”

no usa maquillaje porque puede provocar miradas,

“una mujer decente”

no habla con muchos hombres,

“una mujer decente”

no toma una copa,

“una mujer decente”

es sumisa,

cabizbaja,

no le vayan a ver la cara.

Mamá, la verdad es que si ya no vuelvo,

seguro estarán explotando mi cuerpo

como objeto de servicio,

seguro estaré lejos

como juguete de un depravado,

seguro estaré de incubadora

pariendo hijos para comercio,

seguro estaré de esclava en un sótano

realizando tareas abominables,

seguro estaré en una página de internet siendo subastada,

seguro estaré en un quirófano clandestino

apunto de perder la vida

para darle un riñón a un millonario con insuficiencia renal,

seguro estaré bajo tierra,

en una bolsa,

alguna caja,

como escoria,

como basura.

Mamá, escribo esto

para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar,

jamás apagaría el teléfono para evitar que me llames,

jamás me iría de ti dejándote con el corazón roto.

Mamá si ya no vuelvo, no les creas.