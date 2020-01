Mami calmese, estoy bien: joven herida por bala perdida en Año Nuevo

Sinaloa.- Durante la tarde de ayer comenzó a circular el video de una joven que supuestamente fuer herida por una bala perdida al estar fuera de su casa en el festejo de Año Nuevo.

Aunque se desonoce donde ocurrió el hecho, la viralización de este en redes sociales de Culiacán comenzó ayer, y en este video se observa como una joven se tapa la cabeza para tratar de evitar que siga saliendo sangre de su herida.

El video que aquí presentamos, fue censurado por motivos de privacidad y respeto.

Durante el video, la joven camina dentro de su casa con la cabeza tapada por una mano, mientras que en su rostro comienza correr la sangre producida por la herida, que según se escucha en el mismo, fue producida por el rozón de una bala.

Cuando esto ocurría, se escucha como hay gritos por parte de la mayoría de los presentes, a la vez que la joven, llamada Carol trata de calmarlo diciendo: Calmense, no pasa nada.

Luego de estar caminando, se dirige a sentarse a un sillón, y al parecer se tropieza, después le colocan un trapo en la cabeza y Carol comienza a narrar que ocurrió.

Nomas sentí el golpesito y me metí rapidito

Luego, al parecer la mamá de Carol le recuerda que les estuvo señalando que se metieran a la casa, aunque al parecer hicieron caso omiso.

Es que me cayó de una y no lo sentí, pensé que me habían tirado con algo.