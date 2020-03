"Maquillarse es del diablo", afirma señora y se vuelve viral

En redes sociales circula el video donde una mujer advierte drásticamente sobre el uso de cosméticos, pues asegura que dicha practica "es del diablo".

Sus argumentos le han valido para volverse viral en Internet, pues es muy gráfica al momento de dar cada detalle.

Por si fuera poco, la mujer explicó que los grandes empresarios de la industria del maquillaje venden su alma al diablo para lograr el éxito.

Advirtió también sobre el aterrador castigo al que se enfrentarán todas aquellas personas que se maquillen"

En el infierno no hay ni una gota de agua, no hay comida, no pueden dormir, es tormento eterno"