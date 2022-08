Markitos Toys se gasta el dinero de los consultorios médicos y NO LOS CONSTRUYE

Culiacán.- 8 millones 990 mil pesos fueron los ingresos que el creador de contenido Markitos Toys generó por la venta de su más reciente gorra, dinero que, según sus palabras, sería destinado para la construcción de unos consultorios médicos infantiles en Culiacán, Sinaloa.

La sorpresa para sus seguidores más fieles llegó cuando el líder de los Toys anunció en su canal de Youtube que su promesa no podría ser cumplida, o al menos no por el momento, pues reflexionó sobre la gran responsabilidad que significaba.

Fue en el video de nombre 'ASI ESTOY GASTANDO EL DINERO DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS | MarkitosTOYS' donde el creador de contenido explicó que actualmente no ha generado tan buenos ingresos en la red social debido a que no graba constantemente, esto último, porque ha tenido "problemas mentales".

El compañero de los youtubers 'El Gordo Arce', 'Hurtado' y 'Jaimico' detalló que de los 8 millones 990 mil pesos generados con la venta de su cachucha, 2 millones 300 mil pesos correspondieron a la inversión inicial para lanzar el proyecto.

Además, gastó 974 mil pesos en los premios que repartió entre los ganadores del sorteo hecho entre quienes compraron el artículo. Recordemos que el influencer sinaloense regaló dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, regaló dos viajes con todo pagado, entre otras cosas.

Markitos Toys explicó que de los ingresos solo se quedó con 700 mil pesos, mientras que usó 1 millón 80 mil para pagar el sueldo de sus trabajadores. Tras restar los gastos, el joven obtuvo ganancias de 4 millones 636 mil pesos, cantidad insuficiente para la construcción de los consultorios médicos.

"Este años (2022) subió mucho todo. Los materiales subieron muchísimo(...)Entonces, no me alcanzaba. '¿Por qué?' Me faltaba dinero, y luego pa´ solventar los gastos tenía que constatar personal y todo ese rollo", dijo.

El youtuber culichi destacó que, del dinero total, también ha gastado 2 millones 995 mil 090 pesos en buenas causas, principalmente en ayuda con medicamentos y otros gastos médicos a niños enfermos en el Hospital Pediátrico de Culiacán y otros hospitales.

Markitos Toys destacó que aún tiene disponible un millón 642 mil 910 pesos para continuar apoyando buenas causas. El joven afirmó que su promesa de construir consultorios médicos continúa en pie, solo que los hará en otro momento de su vida con más estabilidad emocional y económica.