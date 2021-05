Marlen Orozco, chica viral por fotos con muchos famosos ahora....¿es millonaria?

Estados Unidos.- Seguramente alguna vez te topaste en alguna red social, sea Facebook, Instagram o Twitter, una recopilación de fotos de una chica que se ha tomado fotografías con una buena cantidad de famosos, desde cantantes hasta actores emblemáticos del mundo del espectáculo. Aunque hasta hace poco se sabía relativamente nada de ella, ahora un video en TikTok revela que al parecer problemas económicos no tiene.

La chica comenzó a hacerse viral desde el 2018 por la cantidad de fotos con celebridades que subía a su cuenta de Instagram convirtiéndose de inmediato en la envidia de muchos internautas cuando veían una imagen donde aparecía junto a su estrella favorita. Ante ello, rápidamente, los usuarios de las plataformas virtuales comenzaron a preguntarse quién era ella, porque detrás de esa cuestión estaba implícita la interrogante "¿por qué tiene la suerte de encontrase con tantos famosos?".

Los curiosos que la conocieron por Facebook desconocían que su nombre es Marlen Orozco y que reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos, información que se encuentra en sus cuentas de Instagram, Twitter y Snapchat. Por estas mismas se sabe que es fan de la banda británica One Direction, Selena Gómez y del K-pop en general. No obstante, poco más que eso se conocía de su vida, al menos hasta ahora.

Debido a que se sabía poco o nada de Marlene, la incógnita abrió campo a la especulación; muchos sostenían que ella lograba tomarse fotos con famosos debido a que algún familiar trabajaba en el aeropuerto, ya que la mucha de sus fotografías son tomadas precisamente en este lugar, mientras que otros, por su parte, aseguraban que podría ser hija de alguien importante, puesto que los artistas se ven sonrientes y cómodos a su lado. Tal vez los últimos no hayan estado tan errados.

Un tiktok subido por la cuenta "Matexd*)" muestra por fin un poco más de la vida de esta joven que cuenta con fotos junto a Shaw Mendes, Miley Cirus, Chloë Grace Moretz, Victoria Justice, Gal Gadot, entre otros cientos de celebridades.

En el video se puede ver que su vida está llena de lujos, desde una casa enorme, con piscina y toda clase de objetos valioso adornando cada parte de la residencia, hasta indumentaria que seguramente le habrá costado varios cientos de dólares . Además de ello, parece ser que ya es madre y está felizmente casada.

Aunque ha dejado de subir fotos a su cuenta de Instagram (flickerrmarlen), no ha abandonado su cuenta de Twitter, plataforma en la que el pasado 20 de abril subió fotografías con los miembros de la banda Why Don’t We, ahora usando su cubrebocas demostrando que ni el Covid-19 impedirá que siga abordando a los famosos.