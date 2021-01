Más contagioso que el Covid-19, el amor: paramédico le propone matrimonio a enfermero que lo vacunó contra Covid

Italia.- ¿No que los franceses eran los más románticos? Esta vez Estados Unidos demuestra que en el aire hay más amor que Covid-19. En esta ocasión, se ha hecho viral el video en donde un paramédico le propone matrimonio a su novio luego de que este último lo vacunara contra Covid-19.

La semana pasada te dimos a conocer la noticia de un enfermero en el sur de Italia que le propuso matrimonio a su novia escribiendo las palabras mágicas en la parte posterior de su traje de protección sanitaria; ahora, el país aún gobernado por Donald Trump se vuelve el centro de atención en las redes sociales al ponerse en circulación un video en el que, tras aplicarle el antígeno anti SARS-COV-2 un conductor de ambulancia le hace la proposición conyugal al enfermero, quien es su novio. El momento quedó inmortalizado y ya circula por las plataformas virtuales de Internet.

Conductor de ambulancia le propone matrimonio a enfermero tras ser vacuna contra Covid-19/ Fuente: captura de pantalla

En el archivo multimedia se puede ver a Eric Vanderlee, el cual desde el mes de diciembre de 2020 se encarga de adminístrale las vacunas contra Covid-19 al personal de salud perteneciente al Centro Médico Stanford en Dakota del Sur, EE UU. Acostumbrado a inmunizar a doctores, enfermeras y demás profesionales de la salud, Vanderlee se encuentra con la sorpresa de que vacunará a su novio, Robby Vargas, mismo que se desempeña como chofer de ambulancia de la institución médica antes referida.

Mientras Vargas se recuperaba del pinchazo en su brazo izquierdo, le iba diciendo a Vanderlee "ha sido un año un poco loco y ha sido el viaje más divertido el tenerte en mi vida. Así que solo quiero saber". Dichas las palabras, el paramédico saca el anillo, le dice unas palabras a su novio enfermero, las cuales, dicho sea de paso, no se pueden escuchar con claridad debido al jubilo del resto de personal de salud que se encuentra en el lugar, para finalmente colocarle la sortija a quien anteriormente había movido su cabeza en señal de aceptación de la proposición. Por último, para sellar su compromiso, los dos se abrazan entre los gritos y aplausos de los demás.

Sin duda, esta y la propuesta del enfermero de Italia son, hasta ahora, las dos proposiciones de matrimonio más creativas y sorpresivas que se han presentado durante la contingencia sanitaria de Covid-19, al mismo tiempo que le dan un poco de alegría y esperanza a dos países que se encuentran sumamente deteriorados por las miles de muertes y contagios que se han registrado en ellos. (EE.UU. supera las 4.000 muertes diarias por coronavirus y 22 millones de infecciones confirmadas)

Cabe mencionar que el video que fue difundido por la página oficial de Facebook del Centro Médico de Sanford (Sanford Health) ha sido sumamente apoyado en la red social, puesto que ya cuenta con más de 11 mil reacciones (me encanta, me gusta y me importa), poco más de 800 comentarios y ya fue 3 mil 400 veces compartido.