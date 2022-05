¡Más personas como él! Voluntario cuida una escuela en Texas tras tiroteo

Estados Unidos.- Ante el tiroteo registrado en la escuela primaria en Uvalde, Texas, el cual desató pánico e indignación, un hombre cautivó las redes sociales al ofrecerce a como voluntario para vigilar la primaria donde se registró la tragedia el pasado martes 25 de mayo.

Fue una madre de familia, Sthephanie Pritchett, quien fue a dejar a su hija a la escuela la mañana de ayer jueves, cuando vio a un hombre el cual estaba parado justo en la entrada del colegio, ella pensó que se trataría de un padre de familia, quien estaría esperando a que su hijo entrara a la escuela, pero tiempo después se dio cuenta que el hombre seguía ahí parado en el mismo lugar, ella nunca se imagino que la verdadera razón de encontrarse ahí de ese hombre fuera porque estaba vigilando la escuela.

"Hay un caballero que estaba parado fuera de la escuela de mi hija esta mañana cuando me dejé pensé que tal vez estaba esperando un paseo esta tarde cuando volví él todavía estaba allí de pie así que llamé a la escuela y le pregunté qué está haciendo allí y bueno obviamente se ofreció voluntario para vigilar la escuela. Eso literalmente me alegró el día y quería agradecer a ese caballero por hacer eso porque creo que es muy valiente y pone algunos de nuestros corazones y mentes a gusto. Quería darle la mano pero no quería interrumpir ya que estaba haciendo un trabajo. Hay que reconocerlo porque esto es increíble", escribió la madre de familia en su Facebook.

Fue luego de que la madre llamará al colegio, la institución le habría informado a la madre que el hombre se habría ofrecido como voluntario para vigilar la seguridad del inmueble.

La fotografía del hombre parado afuera de la escuela se viralizó en minutos y recibió cientos de comentarios en donde los cibernautas le aplaudieron.

Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las rede sociales: ¡Está dando un buen ejemplo!, ¡Eso es genial!, ¡Cada uno y cada escuela necesita seguir al líder!, ¡Dios te bendiga!, ¡Guau! ¡Impresionante!