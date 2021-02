Matan a youtuber que grababa asalto de "broma" para su canal

Estados Unidos.- El precio de las vistas , likes y de hacerse viral en YouTube en ocasiones puede llegar a ser demasiado alto. El pasado viernes, un joven youtuber de apenas 20 años fue asesinado a balazos tras supuestamente simular un asalto con el objetivo de grabarlo para publicarlo en su canal de YouTube.

Ejemplos de "influencers" que han perdido la vida luego de ponerla en total riesgo únicamente por unos cuantos "me gusta" y visitas, hay muchos; desde aquellos que se suben a inmuebles de gran altura y terminan resbalando y cayendo, hasta aquellos que haciendo bromas, como este caso, terminan por matar a personas e, incluso, a sí mismos. Tal es el caso que hoy nos ocupa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Niño es operado por seis horas después de tragar 54 imanes en Reino Unido

El joven youtuber pretendía grabar un video para su canal y terminó asesinado/ Fuente: Pixabay

El suceso tuvo lugar pasadas las 9 de la noche del viernes 5 de febrero en Nashville, Estados Unidos, lugar y tiempo en el que el joven identificado como Timothy Wilks y un amigo arribaron al Urban Air Trampoline and Adventure Park en Old Hickory Boulevard, sitio en el que se encuentran diversas tiendas de conveniencia, así como un parque de diversiones.

De acuerdo a lo expuesto en canales de televisión locales de las cadenas Fox y NBC, recogiendo las declaraciones de los agentes policíacos de la zona metropolitana, el youtuber y su colega se aproximaron, portando con ellos un par de cuchillos de carnicero, a un grupo de personas que se encontraban en el lugar.

Al percatarse de la presencia de Wilks y su amigo con dichas armas blancas, uno de los individuos que estaba ahí en la bola, de nombre David Starnes Jr. de 23 años de edad, el cual declaró no tener el conocimiento de que el atraco era una simple broma, rápidamente sacó un arma y disparó a Timothy tratando de defenderse de lo que él creyó era una amenaza real, según lo que argumentó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la policía de Nashville no ha dado a conocer cuál era el estado de salud del acompañante de Wilks en el momento en que este último pereciera a causa de los disparos que su cuerpo recibió. Del mismo modo, se desconoce si Starnes contaba con el permiso legal para portar un arma.

Las investigaciones siguen su proceso, puesto que aún no se determina si se acusará al joven de 23 años de asesinato contra el de 20, ya que no se sabe si de verdad no estaba al tanto de que el asalto era fingido o simplemente lo dijo para no ser acusado por el crimen.

Leer más: Video. Hombre fuma en un estacionamiento y desafía a la policía; quería 5 minutos de fama

Tras hacerse público el deceso de Timothy Wilks usuarios de las redes sociales destacaron que fue una mala idea de parte de este llevar a cabo su "broma" en un lugar en el que hay mucha gente circulando y, sobre todo, gran cantidad de niños, por lo que pudo haber resultado en un desenlace mucho peor.