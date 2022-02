"Maté mi dignidad": Abuela robaba de un supermercado para darle de comer a sus hijos

"La ayuda que recibo la recibo de Estados Unidos. Me salva una inyección que aquí no existe . Me lo manda mi sobrina y yo le mando 250 euros al mes. Recibo 800 euros al mes, pero quiero 400 euros solo para mi salud, no solo 100 euros para comida".

La abuela dice que pensó en hacerse daño cuando fue atrapada robando del supermercado: " Maté mi dignidad , todo esto es indigno de lo que hice. Quería sacar dos o tres kilos de carne para llamar a mis hijos a comer juntos un día, no solo yo gritando. Quería hacer algo con mis manos, ya que era vieja. Fui a la estantería, los vi y me fui. Tengo un problema con un préstamo que conseguí para casar a mis hijos hace 15 años".

